В Москве открылся Профессорский форум

С 16 по 19 ноября в столице при поддержке Минобрнауки пройдет ежегодный Профессорский форум, организованный Российским профессорским собранием. Ведущие эксперты в сфере образования и науки - всего около 3 тысяч человек - и очно, и онлайн обсудят актуальные проблемы российского образования и науки.

Председатель Российского профессорского собрания, заместитель секретаря Общественной палаты РФ, член-корреспондент РАО Владислав Гриб во время онлайн-конференции, посвященной проведению ежегодного Профессорского форума "Национальные проекты и профессорское сообщество". Фото: Нина Зотина/ РИА Новости

Общая тема дискуссии - "Национальные проекты и профессорское сообщество". В программе форума - три десятка круглых столов и два крупных пленарных заседания. В мероприятии примут участие четыре федеральных министра: министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр просвещения Сергей Кравцов, министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр экономического развития Максим Решетников. Также среди спикеров - ректоры ведущих вузов, ученые.

В ходе "круглых столов" участники обсудят экспорт образовательных услуг, повышение качества высшего образования и подготовки научных кадров, роль медиа и соцкоммуникаций в продвижении российской науки, роль частных университетов в реализации нацпроектов "Наука" и "Образование". В рамках форума пройдет вручение общенациональных премий "Профессор года 2020", "Декан года 2020" и "Ректор года 2020".

- Задача форума - переосмыслить роль и задачи научной элиты России в XXI веке в высшей школе в условиях новых вызовов, - прокомментировал председатель Российского профессорского собрания, заслуженный юрист РФ Владислав Гриб.