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16.11.2020 21:24
Рубрика: Экономика

Долги смягчат

В период пандемии должники вправе требовать снижения неустойки
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 258(8312)
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев напомнил о праве граждан требовать от банков снижения чрезмерной неустойки при просрочке кредита. Заявление прозвучало в ходе Китайского форума по вопросам международного правового сотрудничества "Один пояс - один путь", прошедшего в формате веб-конференции.

Как сообщил Вячеслав Лебедев, за девять месяцев этого года количество гражданских дел о взыскании с граждан кредитной задолженности выросло на 28 процентов. В абсолютных цифрах прибавка составила 1 миллион 300 тысяч дел.

Фото: Евгений Софийчук/ТАСС
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"В этой связи важное социальное значение имеет правовая позиция Верховного суда РФ о том, что отсутствие у должника необходимых денежных средств, вызванное запретом определенной деятельности, установлением режима самоизоляции и другими ограничительными мерами, может быть признано основанием для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, рассказал председатель Верховного суда России. - При этом гражданин вправе предъявить к банку исковые требования об уменьшении суммы неустойки по кредитному договору при ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств".

По его словам, запрет на передвижение транспортных средств, ограничение передвижения граждан, приостановление деятельности предприятий и иные меры, направленные на противодействие пандемии, могут быть признаны обстоятельствами непреодолимой силы, которые освобождают должника от ответственности за нарушение обязательств.

"Верховный суд России последовательно внедряет в практику гуманные правовые позиции", - подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Конечно, в большинстве случаев форс-мажор не освобождает от обязательств, но смягчает или освобождает от ответственности за их невыполнение: штрафов, пени и т.п.

Введение ограничительных мер может быть признано форс-мажорными обстоятельствами

"При этом есть несколько законных способов прекращения обязательств по договорам между гражданами и организациями. Один из таких вариантов - предоставление отступного: уплата денежных средств или передача иного имущества. Также обязательство может быть прекращено прощением долга. И т.д.", - пояснил Владимир Груздев.

Экономика Финансы Долги и кредиты Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Пандемия коронавируса COVID-19

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