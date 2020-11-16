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16.11.2020 01:00
Рубрика: Экономика

В России может появиться страхование от безработицы

Текст: Ольга Игнатова
На этой неделе Госдума рассмотрит пакет изменений в закон о занятости населения. До конца ноября, как пояснил журналистам первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, могут быть приняты поправки в закон, который серьезно не обновлялся уже почти 30 лет.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Депутаты совместно с Минтрудом предлагают создать единый портал занятости, сократить количество документов для регистрации потерявших работу граждан и частично перевести взаимодействие служб занятости с людьми в онлайн-режим.

Еще одна инициатива - возвращение страхования от безработицы. Такой механизм есть во многих странах мира. И в России он тоже существовал. Сейчас самое время снова его вернуть, так как ситуация с коронавирусом нарушила трудовые планы миллионов россиян. По данным Росстата, сейчас в России уровень безработицы составляет 6,3%. Безработных у нас более 4 миллионов. И это только те люди, которых зарегистрировали в качестве безработных службы занятости. Скрытая безработица намного больше.

Фото: iStock
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"Защита доходов граждан, потерявших работу, - одно из важнейших направлений политики занятости. До 2001 года в России существовал механизм страхования от безработицы. Работодатель отчислял в специальный фонд занятости населения 2% от фонда оплаты труда работников. Безработный в первые три месяца получал пособие в размере 75% от среднего заработка, далее 60% и 40%. Но в 2001 году решили ликвидировать фонд, а пособия финансировать напрямую из бюджета. Сразу же вместо принципа замещения утраченного заработка был внедрен принцип выплаты пособия на содержание, - пояснил "Российской газете" проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. - Установлены нижний и верхний предел. При этом размеры пособий утратили фактическую связь и предыдущим размером зарплаты и даже с МРОТ. Сегодня пособие по безработице не равно прожиточному минимуму. Самый низкий его уровень - 1,5 тысячи рублей. Это одна из причин, почему люди стараются обходить службу занятости стороной. А в основном она собирает тех, кому статус безработного может чем-то помочь в системе социальной защиты".

Предложение восстановить страховые принципы, хотя бы частично, это движение в правильном направлении, считает Сафонов. Однако надеяться на то, что люди сами начнут себя страховать - это преувеличение. Невысокий уровень зарплат однозначно сделает нереальным такой подход. "Надо все-таки двигаться в строну классической системы, которая существует в западных странах, где платежи в фонд занятости делает работодатель. И как и было в России", - добавляет эксперт.

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