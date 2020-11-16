В России наркодельцов уличили в отмывании миллиардов рублей

Для изготовления, продажи и легализации денег преступники создали наркосиндикат "ХимПром", который успешно работал несколько лет.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила "РГ", что преступление было раскрыто еще в 2017 году Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России во взаимодействии с региональными подразделениями УНК при участии Главного управления уголовного розыска МВД России и ФСБ России. Но расследование продолжалось, так как выявилось слишком большой масштаб преступления. Так, было изъято более 9,5 тонны синтетических наркотиков и прекурсоров, лабораторное оборудование.

Было выявлено более 1000 оформленных на третьих лиц электронных кошельков, которые использовались в криминальной схеме. Фигуранты последовательно переводили между ними добытые преступным путем денежные средства, чтобы затруднить отслеживание их происхождения. В общем, был легализован доход от противоправной деятельности в сумме более 2,4 миллиарда рублей.

Один из руководителей структурного подразделения преступного сообщества, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, уже осужден к 10 годам лишения свободы. Уголовное дело в отношении остальных руководителей и 19 активных участников наркосиндиката по 25 эпизодам тяжких и особо тяжких преступлений рассматривается в Московском областном суде.

Двое организаторов сообщества объявлены в международный розыск. Один из них был задержан на территории Республики Польша, решается вопрос о его экстрадиции в Россию.