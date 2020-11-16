В Ростуризме оценили значение нового нацпроекта для экономики

Национальный проект по развитию туризма позволит повысить доступность путешествий россиян по стране и поможет сформировать современную несырьевую отрасль экономики, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

"Нацпроект поможет сформировать, по сути, новую современную несырьевую отрасль экономики с миллионами рабочих мест по всей стране. Для решения всех этих задач мы вместе с бизнесом будем создавать современную круглогодичную туристическую инфраструктуру, дефицит которой сегодня наши граждане остро чувствуют по всей стране", - сказала Догузова в своем видеообращении.

Она отметила, что ведомство продолжит работать над снижением стоимости путешествий по стране и повышением качества и узнаваемости внутренних направлений, чтобы сделать оптимальным для туристов соотношение цены и качества.

Также будет продолжена работа по устранению законодательных и административных барьеров, препятствующих ускоренному развитию отрасли. "Создание продукта, формирование на него спроса и снятие административных барьеров лягут в основу будущего нацпроекта и составляющих его федеральных проектов", - отметила Догузова.

Ранее, в понедельник 16 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами сообщил, что президент России поддержал разработку национального проекта в сфере туризма и индустрии гостеприимства. Заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко было поручено создать рабочую группу.

Чернышенко отметил, что считает важным начать реализацию мероприятий нацпроекта в стране уже к будущему летнему сезону.