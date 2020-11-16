В ВОЗ рассказали, что поможет остановить пандемию коронавируса

Помимо разрабатываемых сейчас вакцин борьба с коронавирусной инфекцией потребует также непрерывного комплексного использования уже имеющихся инструментов - тестирования, выявления контактов заболевших с другими людьми и помещения на карантин тех, у кого были подобные контакты. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Он отметил, что с самого начала пандемии в организации знали что вакцина будет играть существенную роль для того, чтобы взять вирус под контроль. "Однако важно подчеркнуть, что вакцина будет дополнять уже имеющиеся у нас инструменты, а не заменять их", - цитирует слова Гебреисуса ТАСС.

Глава ВОЗ также заявил, что при вакцинации приоритетом должны пользоваться работники сферы здравоохранения, а также пожилые граждане и другие уязвимые категории населения.