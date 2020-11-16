Венгрия и Польша заблокировали семилетний бюджет ЕС

В понедельник вечером Венгрия и Польша заблокировали исторический бюджет ЕС на сумму 1,8 триллиона евро и план восстановления после коронавируса из-за попыток блока увязать финансирование с соблюдением демократических норм. Послы 27 стран-членов, встретившиеся в Брюсселе, не смогли одобрить бюджет, потому что две страны наложили на него вето. Государства ЕС в июле в результате четырехдневной встречи уже согласовали бюджет в 1,1 триллиона евро на 2021-2027 годы. Финансовый пакет также включает 750 миллиардов евро для фонда восстановления европейских стран после пандемии, отмечает ВВС.

Венгрию и Польшу критиковали за нарушение демократических стандартов, закрепленных в учредительном договоре ЕС. Брюссель в настоящее время проводит расследование в отношении двух стран на предмет нарушения Будапештом и Варшавой права независимости судов, СМИ и неправительственных организаций. "Мы не можем поддержать план в его нынешней форме, чтобы привязать критерии верховенства закона к бюджетным решениям", - сказал Золтан Ковач, пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. На минувшей неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также пригрозил наложить вето на бюджет ЕС.

Посол Германии Майкл Клаусс, который председательствовал на встрече, предупредил, что ЕС столкнется с "серьезным кризисом", если финансовый пакет не будет принят в ближайшее время. "Мы уже потеряли много времени из-за второй волны пандемии и серьезного экономического ущерба", - отметил Клаусс. Данная ситуация будет обсуждаться министрами по делам ЕС стран-членов блока во вторник и лидерами европейских стран на видеоконференции в четверг. Однако официальные лица говорят, что решение может занять больше времени. Со своей стороны Йоханнес Хан, комиссар ЕС по бюджету, сказал, что он разочарован" вето и призвал европейских лидеров взять на себя политическую ответственность и предпринять необходимые шаги для окончательной доработки всего пакета.