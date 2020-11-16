Верховный суд разъяснил, как супругам делить личное имущество

Важное и полезное разъяснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, когда пересматривала спор бывших супругов, которые делили нажитое в браке. Подобные споры - одни из самых распространенных в наших судах. Но, несмотря на такую практику, в процессе дележа имущества нередко обнаруживаются детали, которые не всегда учитываются.

Раздел совместно нажитого имущества во все времена был непростым и болезненным процессом и для граждан, и для наших юристов. Если у супругов при дележе никаких разногласий нет, то проблема лишается легко. Но, если верить судебной статистике, таких - единицы. Абсолютное большинство бывших супругов за разделом обращаются в суд.

Когда же появились брачные договора и предварительные соглашения о разделе имущества, многие прогнозировали резкий спад судебных процессов о разделе нажитого добра. Ведь там казалось бы все прописано заранее - кому что останется, если семейная лодка разобьется о быт. Но надежды на снижение числа исков не оправдались. И у брачных договоров оказалось немало подводных камней в виде общего и личного имущества, которое вроде бы разделу ­неподлежит.

Об эти "камни" стали спотыкаться не только граждане, но и суды, начавшие рассматривать иски , в которых фигурировали брачный договор и соглашение о разделе имущества.

Именно поэтому определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ может быть интересно не только судьям, для которых оно принималось. Но оно может помочь и рядовым гражданам, оказавшимся в похожей ситуации. Им такое решение может оказаться полезным.

Наша история началась на юге страны стандартно - в суд обратился один из бывших супругов, оспаривая решение, с которым он не согласился.

В нашей истории перед судами Краснодарского края встал вопрос: могут ли супруги вписать в брачный договор норму о распоряжении своим личным имуществом?

Нотариусы часто отказывались включать личное имущество в состав того, что подлежит разделу

Анализ аналогичных дел свидетельствует: каких-либо общих правил решения этого вопроса отечественными судами так и не выработано. Более того, даже не все нотариусы согласны удостоверять такие документы. Вот поэтому Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда и пришлось давать свои разъяснения, как отделить личное имущество гражданина от совместного, семейного.

В нашем случае супруги, будучи людьми современными, подписали заранее брачный договор и соглашение о разделе имущества.

По их условиям выходило, что совместно приобретенная в период брака квартира в случае развода считается собственностью жены.

А по соглашению о разделе имущества другая квартира стоимостью почти четыре миллиона рублей в случае развода переходит в собственность мужа. При этом жена получает 700 000 рублей компенсации.

Прошло несколько лет и пара развелась. После расторжения брака супруг посчитал, что условия соглашения и брачного договора ставят его в невыгодное положение, поскольку лишают едва ли не всего совместно нажитого имущества.

По мнению бывшего супруга, квартира стоимостью почти четыре миллиона рублей не является совместной собственностью, так как она была куплена на его личные деньги. И именно он заключал с фирмой договор долевого участия в строительстве. Супруг обратился в суд с иском о признании соглашения и брачного договора недействительными.

Сначала дело слушалось в Геленджикском городском суде Краснодарского края. Суд стороны выслушал и заявил, что документы соответствуют закону. Договор и соглашение заключены при обоюдном согласии супругов в период брака добровольно. А то, что в документах имущество поделено не поровну, не является основанием для признания брачного договора и соглашения недействительными. Так что бывшему мужу в иске отказали.

Он обжаловал такое решение в Краснодарский краевой суд. Там с коллегами не согласились и заявили, что стороны включили в свое соглашение имущество, которое не является совместно нажитым, и так делать нельзя.

Краевой суд частично отменил решение городского суда и вынес новое - он признал соглашение о разделе имущества недействительным. Кроме того, краевой суд применил последствия недействительности сделки и взыскал с бывшей супруги в пользу ее бывшего 700 000 рублей компенсации.

Теперь уже бывшая супруга пошла жаловаться выше и дальше - в Верховный суд. Там дело изучили и увидели вот что.

Когда супруги подписывали соглашение о праве собственности на квартиру, она была зарегистрирована на жену на основании договора участия в долевом строительстве. Важный момент: регистрация была совершена в период брака. Эта квартира была куплена за два миллиона триста тысяч рублей, но сами супруги ее оценили почти в четыре миллиона рублей.

Поэтому, по мнению Верховного суда, супруги вправе по своему усмотрению не только изменять режим нажитого в браке имущества, но и включать в брачный договор "и в иное соглашение" любые не противоречащие закону условия. В том числе и о распоряжении личным имуществом каждого из супругов.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда особо подчеркнула, что это не запрещено статьей 38 Семейного кодекса и не может толковаться как нарушение закона.

Подобное разъяснение некоторые суды толковали так: соглашение формально. И признавали только условия, связанные с общим имуществом. А обращавшимся в суды сторонам приходилось заключать другие соглашения, по которым происходил раздел личного имущества.

Все эксперты утверждают, что та позиция, которую озвучил в этом деле Верховный суд, важна для формирования правоприменительной практики и оценки судами как условий заключенных супругами соглашений, так и возможности утверждения мировых соглашений, перераспределяющих имущество супругов.

Подобное толкование важно еще и потому, что нотариусы часто отказывали гражданам во включении личного имущества супруга в состав имущества, подлежащего разделу. Теперь, надеются юристы, сомнение нотариусов устранено.

В итоге Верховный суд сам отменил решение Краснодарского краевого суда о признании заключенного сторонами соглашения о разделе имущества ничтожной сделкой и оставил в силе решение городского суда.