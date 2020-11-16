Вице-президент Венесуэлы встретилась с производителем "Спутник V" в Москве

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес побывала в Москве и встретилась с производителем российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил президент Боливарианской республики Николас Мадуро, подчеркнув, что Родригес везет на родину хорошие новости.

"Родригес меня проинформировала о хороших новостях по всему фронту наших взаимоотношений с Россией и в особенности по тому, зачем я ее отправил в Москву, - достичь соглашений о российской вакцине для миллионов людей", - цитирует РИА Новости Мадуро. Он выразил надежду, что с января по май Венесуэла получит 10 миллионов доз российской вакцины, кроме того, "Спутник V" планируется производить на территории Венесуэлы. "Мы напряженно работаем над темой", - подчеркнул венесуэльский лидер.

Ранее Мадуро заявил, что испытания российской вакцины в латиноамериканской стране проходят очень хорошо. "Мы подождем окончания испытаний, чтобы предоставить точные результаты", - отметил он. Напомним, "Спутник V" доставили в Венесуэлу в первой половине октября. В испытаниях участвуют две тысячи волонтеров, в том числе сын Мадуро и его сестра. Планируется, что массовая вакцинация венесуэльцев начнется с апреля 2021 года.