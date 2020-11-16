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16.11.2020,  
13:40
Текст:  Алексей Иванов

Видео: "Армату" сравнили с основными боевыми танками НАТО

Автор YouTube-канала Binkov's Battlegrounds (Хорватия) выпустил подробный видеоразбор, в котором сравнил новейший российский танк Т-14 "Армата" с лучшими западными образцами - американским M1 Abrams, немецким Leopard 2, британским Challenger 2 и французским AMX-56 Leclerc.

Сопоставление боевых машин производилось по таким показателям как броневая защита, огневая мощь, датчики и приборы. Если достоверной информации по каким-либо компонентам для отдельных танков в открытом доступе обнаружить не удалось (например, толщина стали лобовой брони у "Арматы"), авторы об этом честно сообщают и в сравнительный анализ эти компоненты не включают вовсе.

В результате в ролике делается вывод, что по многим показателям Т-14 не уступает или уступает западным танкам совсем чуть-чуть, а в каких-то компонентах превосходит их. К примеру, пушка "Арматы" на сегодня является самой мощной в мире среди находящихся в серийном производстве танков. Однако автомат заряжания, считают авторы, по скорости уступает заряжающим в Abrams и Leopard.

У Т-14 на одного члена экипажа меньше, что одновременно является и плюсом, и минусом. На троих танкистов нужно меньше места, машину можно сделать легче и компактнее, подготовка кадров тоже упрощается. Но для для ремонта танка на поле боя четвертая пара рук вовсе не лишняя.

И Т-14, и танки НАТО способны пробить друг друга, если попадут в наименее защищенные части противника, или если расстояние будет достаточно близким. И наоборот - при стрельбе с дистанции свыше двух километров попадание в самые толстые участки брони не приведет к гибели ни одного из противников. Но в то же время, полагают авторы канала, борьба с другими танками вряд ли будет занимать главное место в современной войне, когда есть множество других угроз и задач.

Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
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Одним из преимуществ Т-14 в видео названа подвижность и дальность хода. Американские Abrams в этом плане в числе отстающих, их двигатели наиболее прожорливы. Также "Армату" из-за ее габаритов проще перевозить по воздуху, железной дорогой или морем, к тому же она проедет по большему количеству мостов. Что касается броневой защиты, то она у Т-14 примерно такая же, как у лучших танков НАТО, но живучесть экипажа в российской машине выше.

Отечественный танк может немного отставать по такому показателю, как поражающее действие, поскольку не все его приборы обнаружения сопоставимы с натовскими в разных условиях видимости. Но что касается огневой мощи на поле боя в целом, то Т-14 не уступает никому.

С полным закадровым текстом видео можно ознакомиться в материале на портале "ИноСМИ".

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