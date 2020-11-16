Владимир Путин назвал шесть пунктов антинаркотической политики. Главное

На Совете Безопасности президент предложил обсудить проект новой стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года. Владимир Путин обозначил шесть принципиальных вещей, которые нужно предусмотреть в этой работе. По его словам, тема крайне сложная, напрямую затрагивает национальную безопасность и будущее граждан.

- Нужно искать новые, более эффективные методы борьбы с бесконтактной передачей наркотиков - в условиях ограничений в пандемию эти тенденции усилились.

- Следует уже сейчас принять дополнительные меры по укреплению пограничного и таможенного контроля - ведь по мере открытия границ попытки вновь нарастить поставки наркотиков из других стран возобновятся.

- Важно совершенствовать систему оказания медицинской помощи наркозависимым, продолжать оснащать наркологические организации современным оборудованием и внедрять передовые методики, позволяющие выявлять недуг на ранних стадиях.

- В самое ближайшее время нужно определить федеральный орган или органы, ответственные за организацию работы по социальной реабилитации наркозависимых, сформировать единые требования в этой сфере по всей стране. А также усилить контроль за деятельностью частных реабилитационных организаций в регионах. Губернаторы не должны перекладывать ответственность за координацию антинаркотической деятельностм.

- Необходимо проводить современную антинаркотическую информационную политику, в том числе в СМИ, в популярных у молодежи социальных сетях, в образовательных учреждениях, разоблачать ложь о "безопасном, цивилизованном" потреблении легких и других наркотиков.

- Следует активнее развивать международное антинаркотическое сотрудничество.