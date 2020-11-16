Владимир Путин призвал жестко противостоять наркоугрозе

На заседании Совета безопасности России президент обсудил проект новой Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года. Владимир Путин обозначил шесть принципиальных вещей, которые нужно предусмотреть в этой работе. По его словам, тема напрямую затрагивает национальную безопасность.

В период реализации прежней стратегии удалось сделать ряд важных шагов в борьбе с наркоугрозой. "Во многом благодаря принятым мерам за 10 лет число официально зарегистрированных наркопотребителей сократилось больше чем на четверть - с 673 тысяч до 478 тысяч, в том числе несовершеннолетних с 7,9 тысячи до 5,1 тысячи. За этот же период на 17 процентов снизился уровень наркопреступности, а количество тех, кто совершил преступление в состоянии наркотического опьянения, снизилось на 30 процентов", - привел данные Путин. "Вместе с тем цифры статистики не должны успокаивать. Ведь и наркобизнес, и наркопотребление носят скрытый, латентный характер", - сказал он, назвав ситуацию сложной.

За 9 месяцев этого года выявлено более 144,5 тысячи наркопреступлений, из незаконного оборота изъято почти 18 тонн наркотических и психотропных веществ. "Наша задача - повысить эффективность противодействия незаконному обороту наркотиков, по всем фронтам действовать более активно и наступательно", - подчеркнул президент. Именно на это должна быть нацелена новая стратегия. "Безусловно, одно из приоритетных направлений - это продолжение жесткой бескомпромиссной борьбы с наркобизнесом по линии правоохранительных органов и спецслужб", - заявил Путин. "Результаты и показатели здесь должны быть значительно выше", - сказал он.

Президент подчеркнул шесть принципиальных моментов. Первое: в условиях ограничений в пандемию тенденции бесконтактной передачи наркотиков усилились, и надо искать более эффективные методы борьбы с такими латентными преступлениями. Второе: из-за пандемии закрылись границы, но они откроются, и возобновятся попытки нарастить поставки наркотиков. Поэтому надо принять дополнительные меры по укреплению пограничного и таможенного контроля.

Третье - это совершенствование системы оказания медицинской помощи наркозависимым. Четвертое - необходимость в ближайшее время определить федеральный орган или органы, ответственные за организацию работы по социальной реабилитации наркозависимых, сформировать единые требования в этой сфере по всей стране. Путин поручил усилить контроль за деятельностью частных реабилитационных организаций в регионах: "В ряде случаев мы сталкиваемся там с вопиющими нарушениями конституционных прав граждан. Ситуацию здесь нужно безусловно и незамедлительно исправлять".

Еще одна проблема в том, что главы регионов нередко передают свои полномочия председателей антинаркотических комиссий. Такая практика - "а по сути, попытка спрятаться за чужой спиной абсолютно недопустима", подчеркнул президент и напомнил о персональной ответственности губернаторов за координацию антинаркотической деятельности.

Пятое - это современная антинаркотическая информационная политика, в том числе в СМИ, в популярных у молодежи соцсетях, в образовательных учреждениях. "Нужно разоблачать ложь, в том числе о так называемом "безопасном, цивилизованном" потреблении "легких" и других наркотиков, сказал президент. И, наконец, шестое - следует активнее развивать международное антинаркотическое сотрудничество.

Совбез одобрил проект новой стратегии, заявил журналистам секретарь СБ РФ Николай Патрушев. "Усилия органов власти планируется направить на совершенствование государственного контроля за оборотом наркотиков, на раннее выявление незаконного потребления наркотиков, на сокращение числа больных наркоманией, снижение количества преступлений и правонарушений в этой сфере и на совершенствование международного сотрудничества", - уточнил он. За 10 лет действия прежней стратегии удалось остановить рост наркомании в стране, констатировал Патрушев.

Нужно определить федеральный орган, ответственный за социальную реабилитацию наркозависимых

В проекте новой стратегии скорректированы цели государственной антинаркотической политики, отметили в МВД. В правительство внесены проекты двух федеральных законов, один из которых вводит новый состав преступления - склонение к потреблению либо пропаганда наркотиков с использованием сети интернет. "В качестве своих приоритетных задач МВД России видит реализацию дополнительных мер по пресечению деятельности организованных групп, причастных к незаконному обороту наркотиков, а также противодействие наркопреступлениям, совершенным с использованием IТ-технологий, и подрыв экономических основ наркобизнеса", - заявил глава МВД Владимир Колокольцев.