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16.11.2020 07:09
Рубрика: В мире

Власти Австралии направят более 723 млн долларов на вакцины и противоядия

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Завод по производству вакцин и противоядий построят в Австралии. Деньги в производство - 723 миллиона долларов - вложит правительство страны. Об этом сообщает SBS.

Фото: REUTERS
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Строительство новых производственных мощностей начнется в Мельбурне, на базе национальной биотехнологической компании CSL Limited в следующем году и будет завершено в 2026 году, уточняет ТАСС.

Инвестиции в производство вакцин позволят стране сосредоточиться на проблемах, вызванных пандемией в сферах здравоохранения и экономики, уверен премьер-министра Австралии Скотт Моррисон. Он также сообщил, что правительство предусмотрело средства на производство антидотов к яду наиболее опасных австралийских змей, медуз и нескольких видов ядовитых пауков.

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