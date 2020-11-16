Власти Австралии направят более 723 млн долларов на вакцины и противоядия

Завод по производству вакцин и противоядий построят в Австралии. Деньги в производство - 723 миллиона долларов - вложит правительство страны. Об этом сообщает SBS.

Строительство новых производственных мощностей начнется в Мельбурне, на базе национальной биотехнологической компании CSL Limited в следующем году и будет завершено в 2026 году, уточняет ТАСС.

Инвестиции в производство вакцин позволят стране сосредоточиться на проблемах, вызванных пандемией в сферах здравоохранения и экономики, уверен премьер-министра Австралии Скотт Моррисон. Он также сообщил, что правительство предусмотрело средства на производство антидотов к яду наиболее опасных австралийских змей, медуз и нескольких видов ядовитых пауков.