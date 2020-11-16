Власти Кубы рассказали о новых правилах въезда в страну

"Устанавливается сбор за прохождение международного санитарного контроля, который будет осуществляться специалистами министерства здравоохранения в аэропортах, портах и маринах в отношении всех прибывающих на Кубу", - говорится в издании. Сумма санитарного сбора составит 30 долларов США, а обязанность платить за пассажиров возлагается на перевозчика.

"Сбор будет применяться ко всем, кто въезжает на Кубу, будь то граждане страны или иностранцы. Сумма сбора уже будет включена в стоимость билетов", - объяснил новые требования глава департамента международного санитарного контроля кубинского минздрава Кармело Трухильо. По словам чиновника, которого цитирует местное издание Cubadebate, полученная сумма пойдет не только на проведение ПЦР-тестирования, но также и на следование санитарным протоколам при пересечении кубинской границы.

"Всего прибывающим на Кубу будет проведено два ПЦР-теста на коронавирус. Первый - непосредственно в аэропорту, а второй - на пятый день после прилета. Результаты исследований должны быть доступны в период до двух суток после проведения теста. При этом до получения результатов второго теста покидать место жительства запрещается. Нарушители будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством по противодействию распространения коронавируса", - сообщил Трухильо. Он также указал, что введенные ранее ограничение на количество допустимого багажа отменяются.