Власти Кубы рассказали о новых правилах въезда в страну

Новости

Борис Джонсон самоизолировался после контакта с больным COVID-19 00:58
На президентских выборах в Молдавии обработано более 90 процентов голосов 00:18
В Москве скончались 72 пациента с коронавирусом 15.11.2020
Министр транспорта Виталий Савельев заразился коронавирусом 15.11.2020
В Вооруженных силах выздоровели от коронавируса 15 тысяч 321 военнослужащий 15.11.2020
Рогозин: Зарплаты менеджмента Роскосмоса сокращены 15.11.2020
Президент Перу объявил об отставке 15.11.2020
Явка на втором туре выборов президента Молдавии превысила 50% 15.11.2020
Пожар в "Доме нефтяников" в Москве потушен 15.11.2020
Шоумен Митя Хрусталев вышел из больницы и рассказал, что с ним случилось 15.11.2020
В центре Москвы загорелся 14-этажный дом 15.11.2020
Юрий Трутнев оценил строительство благовещенского аэропорта 15.11.2020
Стартовал фестиваль японской культуры J-Fest 15.11.2020
Мультсериал "Черный плащ" получит перезагрузку 15.11.2020
Появились подробности о состоянии комика Дмитрия Хрусталева 15.11.2020
Сильвестр Сталлоне сыграет в продолжении "Отряда самоубийц" 15.11.2020
В Латвии ограничат массовое празднование Нового года 15.11.2020
Трамп заявил о подтасовке результатов американских выборов 15.11.2020
Группа из 30 спасателей МЧС вылетела в Карабах 15.11.2020
Путин за неделю примет участие в трех саммитах 15.11.2020
Путин пошутил о мерах безопасности с военными 15.11.2020
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Карабахе 15.11.2020
Испанский городок переименует улицу Хуана Карлоса 15.11.2020
Мантуров: Ситуация с лекарствами в России улучшается 15.11.2020
Додон проголосовал на президентских выборах в Молдавии 15.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
Минфин утвердил повышение цен на водку, коньяк и шампанское с 2021 года
Минфин утвердил повышение цен на водку, коньяк и шампанское с 2021 года
16.11.2020 00:41
Рубрика: В мире

Власти Кубы рассказали о новых правилах въезда в страну

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
С первого декабря со всех прибывающих на Кубу пассажиров, как на самолетах, так и на кораблях, будет взиматься специальный санитарный сбор, который составит 30 долларов. Но лично платить не придется: эта сумма должна быть оплачена перевозчиком, который включит ее в стоимость проездных документов. А вот около недели прибывающим придется соблюдать строгий карантин по месту жительства: до тех пор, пока не придет результат повторного ПЦР-теста на коронавирус, который будет в обязательном порядке сделан путешественникам на пятый день после прилета. О новых правилах пересечения кубинской границы сообщается в кубинском правительственном вестнике в день возобновления работы столичного аэропорта, закрытого более чем на восемь месяцев из-за пандемии COVID-19.
Тестирование пассажиров в международном аэропорту Хосе Марти. Фото: AFP/YAMIL LAGE Тестирование пассажиров в международном аэропорту Хосе Марти. Фото: AFP/YAMIL LAGE
Тестирование пассажиров в международном аэропорту Хосе Марти. Фото: AFP/YAMIL LAGE

"Устанавливается сбор за прохождение международного санитарного контроля, который будет осуществляться специалистами министерства здравоохранения в аэропортах, портах и маринах в отношении всех прибывающих на Кубу", - говорится в издании. Сумма санитарного сбора составит 30 долларов США, а обязанность платить за пассажиров возлагается на перевозчика.

Фото: Сергей Новиков/ РГ
Генкосульство: У 34 российских туристов на Кубе выявлен коронавирус

"Сбор будет применяться ко всем, кто въезжает на Кубу, будь то граждане страны или иностранцы. Сумма сбора уже будет включена в стоимость билетов", - объяснил новые требования глава департамента международного санитарного контроля кубинского минздрава Кармело Трухильо. По словам чиновника, которого цитирует местное издание Cubadebate, полученная сумма пойдет не только на проведение ПЦР-тестирования, но также и на следование санитарным протоколам при пересечении кубинской границы.

"Всего прибывающим на Кубу будет проведено два ПЦР-теста на коронавирус. Первый - непосредственно в аэропорту, а второй - на пятый день после прилета. Результаты исследований должны быть доступны в период до двух суток после проведения теста. При этом до получения результатов второго теста покидать место жительства запрещается. Нарушители будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством по противодействию распространения коронавируса", - сообщил Трухильо. Он также указал, что введенные ранее ограничение на количество допустимого багажа отменяются.

На Кубе в 2021 году проведут всеобщую вакцинацию от коронавируса
В мире Северная и Центральная Америка Куба Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мишустин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств еще на год
Страны Азии создали крупнейшую зону свободной торговли
Академик РАН рассказала о скрытых угрозах коронавируса
Названа важная особенность российской вакцины от коронавируса
На президентских выборах в Молдавии обработано более 90 процентов голосов
На Украине готовят закон о создании концлагерей
Трамп отказался выделять бюджетные деньги на передачу власти в США