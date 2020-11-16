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16.11.2020 11:01
Рубрика: Общество

Найдено объяснение потери воды на Марсе

Текст: Тимур Алимов

Данные с зонда Maven показали наличие в верхних слоях атмосферы Марса удивительно большого количества воды, которая быстро испаряется - примерно за четыре часа. По мнению ученых из Университета Аризоны, это явление служит одной из причин потери воды Красной планетой. Выводы планетологов опубликованы в журнале Science.

Фото: flickr.com/Kevin Gill
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Как пояснил ведущий автор работы планетарный химик Шейн Стоун, данный процесс происходит один раз в марсианский год в период, когда Марс находится ближе всего к Солнцу и поверхность планеты сильно нагревается. Усиливают переход воды в атмосферу пыльные бури. По подсчетам исследователей, за одну бурю продолжительностью 45 дней планета теряет столько воды, сколько уходит в атмосферу в спокойный марсианский год (687 земных дней - прим. "РГ").

- Если представить океан на поверхности Марса, то можно сказать, что в результате описываемого нами процесса ежегодно теряется более 43 сантиметров толщи воды. Дополнительные 17 сантиметров испаряются исключительно из-за воздействия глобальных пыльных бурь, - сказал Стоун.

На Земле подобный процесс предотвращается гигропаузой - это холодный слой атмосферы, в котором конденсируется водяной пар. У Марса температура гигропаузы достаточно высокая, из-за чего водяной пар не задерживается.

Исследователи отметили, что открытый ими процесс противоречит традиционному представлению о потере воды на Марсе, согласно которому лед превращается в газ и разрушается солнечными лучами в нижних слоях атмосферы. Кроме того, они допускают, что испарение воды подобным образом могло не происходить более одного миллиарда лет назад, когда гигропауза Красной планеты, вероятно, была холоднее. Период возникновения этого процесса ученым еще предстоит установить.

Общество Космос Исследование Марса

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