Врач предупредил о частой ошибке лечения COVID-19 на дому

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор Сергей Яковлев предостерег от использования для лечения коронавируса антибиотиков.

Поскольку COVID-19 является вирусной инфекцией, а антибиотики действуют на бактерии, применение таких лекарств в лучшем случае не даст результатов. Но во многих случаях самолечение антибиотиками провоцирует серьезные побочные эффекты и формирует устойчивость микробов к лекарствам, передает aif.ru.

Применение антибиотиков допустимо в том случае, если вирусная инфекция осложняется бактериальной, и только по назначению врача.

"Это бывает через семь-десять дней после начала заболевания. Решать, необходимы уже антибиотики или нет, может только врач. Если он прописал, надо принимать", - уточнил доктор.