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Текст:   Татьяна Замахина 
18:02 16.11.2020

Второе чтение дачной амнистии намечено на 17 ноября

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Госдума на заседании 17 ноября рассмотрит во втором чтении законопроект о продлении до 1 марта 2026 года дачной амнистии и ее расширении. Об этом сообщил по итогам заседания Совета Думы первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.

Фото: ЕРА
Никита Чаплин рассказал о продлении дачной амнистии

Авторами документа выступили глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и группа сенаторов, включая первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака.

Действие "дачной амнистии", согласно проекту, продлевается и расширяется за счет распространения на разные категории земельных участков.

После 1 марта следующего года в сложной ситуации должно было оказаться большое количество граждан, которые не воспользовались упрощенным порядком оформления своих прав на недвижимость. Поэтому и был подготовлен законопроект, который на пять лет продлевает срок упрощенного порядка. Проект касается как индивидуальных жилые, так и садовых домов, построенных на садовых земельных участках, участках для ИЖС и личного подсобного хозяйства.

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