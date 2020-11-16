Второе чтение дачной амнистии намечено на 17 ноября

Госдума на заседании 17 ноября рассмотрит во втором чтении законопроект о продлении до 1 марта 2026 года дачной амнистии и ее расширении. Об этом сообщил по итогам заседания Совета Думы первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.

Авторами документа выступили глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и группа сенаторов, включая первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака.

Действие "дачной амнистии", согласно проекту, продлевается и расширяется за счет распространения на разные категории земельных участков.

После 1 марта следующего года в сложной ситуации должно было оказаться большое количество граждан, которые не воспользовались упрощенным порядком оформления своих прав на недвижимость. Поэтому и был подготовлен законопроект, который на пять лет продлевает срок упрощенного порядка. Проект касается как индивидуальных жилые, так и садовых домов, построенных на садовых земельных участках, участках для ИЖС и личного подсобного хозяйства.