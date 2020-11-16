Вузы подключаются к суперсервису для абитуриентов

Во все российские университеты можно будет подавать документы дистанционно - через суперсервис "Поступление в вуз онлайн". Его запустили на портале госуслуг в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика РФ" и уже протестировали в 54 вузах. Такой возможностью воспользовались более 20 тысяч абитуриентов, которые подали около 70 тысяч заявлений.

Томский политехнический университет стал участником этого пилотного проекта. Политех уже год развивает собственную программу "Цифровая приемная комиссия 5.0".

- К нам поступают студенты из 56 регионов России и 48 стран, поэтому вузу необходим информационный ресурс, который позволил бы подать заявление о поступлении в университет из любой точки мира, - рассказали "РГ" в ТПУ. - Главная особенность миллениалов и "поколения Z" - их почти постоянное присутствие в сети. Поэтому и приемную кампанию мы решили выстроить так, чтобы основная ее часть проходила онлайн.

В систему абитуриентских электронных ресурсов Томского политеха вошли сайт, мобильное приложение, чат-боты, круглосуточный колл-центр и CRM-система, личные кабинеты абитуриентов и другие системы. Выпускники школ онлайн разбирают с преподавателями сложные задачи по ЕГЭ, проходят тесты и курсы по инженерии будущего, пользуются компьютерными тренажерами. Например, виртуальным учебным ядерным реактором или лабораторией газификации твердого топлива. Все это позволяет вузу лучше узнать своих будущих студентов.

Возможность подать документы для поступления онлайн появилась в этом году и в Красноярском крае, но пока - у абитуриентов только двух вузов.

Через суперсервис можно подать заявление, отследить свое место в конкурсных списках, узнать о зачислении

- Я решил воспользоваться порталом госуслуг, тем более что учетную запись сделал раньше. Понадобилось лишь за пять минут отсканировать школьный аттестат. Остальные данные были уже готовы. Кстати, одновременно подавал документы и в другие вузы, где процесс этот организован еще по старинке. Потратил кучу сил и времени, - делится с "РГ" первокурсник Института космических и информационных технологий Сибирского федерального университета Михаил Солдатов.

Между тем

Суперсервис позволяет получить сразу несколько услуг. Выбрать вузы для поступления, направить заявление о зачислении, приложив копии необходимых документов, узнать о датах дополнительных вступительных испытаний, отслеживать свое место в конкурсных списках и узнать о зачислении, получив уведомление от вуза. Управлять согласием на зачисление и вносить изменения в поданное заявление также можно через личный кабинет на госуслугах.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале госуслуг.