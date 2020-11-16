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16.11.2020 16:20
Рубрика: Культура

Вышел фильм о российском виноделии

Текст: Сусанна Альперина

Новый документальный фильм "Наше вино. Рассвет" появился на YouTube-канале Lifedoc. "Большая история о том, как делают российское вино: изучаем методы и разоблачаем мифы", - говорится в аннотации картины.

У отечественного виноделия большая история, которую окружает огромное количество мифов. В Советском Союзе далеко не все воспринимали этот напиток всерьез, предпочитая другие. А потом, как следствие знаменитого сухого закона Горбачева, уничтожались отечественные виноградники. В 90-е годы прошлого века отрасль окончательно развалилась.

Фото: iStock
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Что же происходит с российским вином сейчас? Лето 2020 года многие провели на курортах Крыма и Краснодарского края и делились впечатлениями не только о том, как работает внутренняя туриндустрия, но и о целых линейках отечественных вин, которые удалось продегустировать на наших курортах.

Авторы фильма Life отправились на главные винодельни страны, чтобы собственными глазами увидеть новую жизнь российского виноделия, изучить весь процесс производства - от выращивания лозы, сбора урожая, брожения, очищения до бутилирования.

"Люди пытаются идти старыми стандартами восприятия вина и вешают те клише, которые уже давно не соответствуют нашей отрасли. До сих пор можно встретить всякие упоминания порошковых вин, которые на сегодняшний момент сложнее сделать, чем просто вино", - объясняет генеральный директор одной из виноделен Андрей Анисимов. Вот лишь несколько интересных фактов, о которых можно узнать, посмотрев документальный фильм.

Сегодня в Крыму и Краснодарском крае тысячи гектаров виноградников, при этом путь винограда от маленького кустика до первого урожая составляет порядка семи лет. Агроном-виноградарь за лето должен провести с виноградной лозой более 20 операций.

Только в Крыму растет свыше тридцати сортов винограда.

Внутри скалы Кабакой в поселке Новый Свет рабочие вручную вырыли километры тоннелей. Было это в конце XIX века. Сейчас здесь хранится около семи миллионов бутылок идеально охлажденного шампанского.

Огромный плюс для нынешнего российского виноделия - запрет на использование заграничных виноматериалов. Еще пару лет назад можно было купить танкер копеечного напитка в Молдавии или в Чили, разлить в бутылки, придумать яркое название и продавать с огромной прибылью. Новый закон о виноделии закупать виноматериалы за границей не разрешает, иначе это уже не натуральное вино, а винный напиток.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Появилась сверхсовременная техника. Специальный комбайн вытягивается на длину "ног" и едет собирать с лозы всё самое ценное. Разница между ручным сбором и автоматическим видна на кусте. После комбайна гребни остаются висеть на ветке, но уже без ягод. Один комбайн заменяет 50 человек, собирающих виноград вручную.

18 ноября Life выпустит digital-проект "Российские вина - вчера, сегодня, завтра", в котором объяснит, когда на Руси впервые появилось вино, кто инициировал появление российского виноделия, что происходит с нашими винами сейчас, сколько типов напитка существует, как выбрать качественное вино, что такое винные аксессуары и в чем основные принципы эногастрономии.

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