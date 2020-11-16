Вышел новый роман Наринэ Абгарян "Симон"

Новый роман Наринэ Абгарян "Симон" вышел практически незаметно. Те, кто читал хоть одну из ее книг, ничуть этому не удивится - столько в каждой из них любви к родному народу и боли за его судьбу, что может ли писательница думать сейчас о чем-то кроме событий в Нагорном Карабахе?

Целый месяц Наринэ Абгарян вела сводки с фронта в соцсетях, на днях в Ереване вышла продавать связанные армянскими женщинами шапки и ими же приготовленную пахлаву - средства от выручки были направлены вынужденным переселенцам, да и авторский аванс за "Симона" тоже перечислила на помощь соотечественникам.

Война в Армении - постоянный герой книг Наринэ Абгарян. Так или иначе сквозит эта больная тема если не в жизни персонажей, то в их воспоминаниях, а если и не в них - аукнется в какой-нибудь разрушенной церкви. Два года назад лауреат премии "Ясная Поляна" и номинант "Большой книги" выпустила сборник "Дальше жить" - тридцать рассказов о карабахской войне 1990-х. После этого писательница зареклась возвращаться к этой теме: нужно перевернуть страницу и жить другим - объясняла она. В "Симоне" обещание сдержала. "В книге ни слова о войне, я специально отодвинула ее, я не хотела о ней писать. И я о ней не написала. Но она вторглась в мою жизнь, в жизнь моих родных, в жизнь моего народа", - так коротко и сдержанно автор анонсировала роман.

Симон - каменщик - золотые руки. Но в маленьком городе Берде (читателям Наринэ Абгарян уже хорошо знаком и он сам, и некоторые его жители) все знают не только об этом его таланте. Есть у него и еще один - любовные похождения. Жена Меланья исправно закатывает скандалы с битьем посуды, соседи, цокая, исправно наблюдают за этим экспрессивным представлением и... все идет своим чередом.

Но вот Симон умирает. Проститься с ним приходят все его женщины. Ничего хорошего от них читатель не ждет - чего уж тут ждать от разлучниц. Да и вообще - подобный сюжет нам хорошо знаком по фильмам: сейчас посыплются скелеты из шкафов, нелицеприятные подробности... Но нет. Повествование затягивает нас в такой водоворот человеческих судеб, что осудить кого-то становится невозможным. Даже Симона, который с легкой руки автора из простого бабника превращается в того, кто смог "воскресить" своих любимых.

В лучших традициях прозы Наринэ Абгарян трагичное и тяжелое переплетается здесь со смешным и невесомым - например, в гробу Симон лежит в беспроводных наушниках. Почему? Читайте и узнаете. А еще, как всегда, ловишь вокруг себя запахи сладкой гаты, терпкого мацуна, горного воздуха... И - внезапно - моря. В этих краях его никогда не было, но почему-то местные то и дело чувствуют, как со дня ущелья тянет ласковым соленым ветерком. Что он предвещает, о чем пытается сказать? Каждый решит сам.

Тем временем

В издательстве "АСТ" еще одна новинка - на этот раз детская. "Звонок для учителя, или Лес рук" - это сборник рассказов о школьниках от современных писателей. Хедлайнеры книги - Наринэ Абгарян и Александр Цыпкин. Собственно, этих двух фамилий достаточно, чтобы понять, что чтение нас ждет уморительное. В комании с ними - Вера Гамаюн, Анастасия Безлюдная, Лариса Васкан, Анна Зимова, Юлия Евграфова, Оксана Иванова, Игорь Родионов, Николай Щекотилов, Светлана Щелкунова и Мария Якунина.