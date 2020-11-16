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16.11.2020 20:34
Рубрика: Экономика

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Высокоточная диагностика - гарантия успеха борьбы с коронавирусом
Текст: Ольга Костромина
Российская газета - Федеральный выпуск № 258(8312)
COVID-19 опасен, но через почти год противостояния не так уж и страшен, особенно если бороться с ним, имея на вооружении как минимум два инструмента - профилактику и диагностику. Обычное тестирование занимает от 1 до 5-7 суток, иногда больше. Такие рамки тестирования вызвали немало нареканий, в том числе и со стороны руководства Минздрава.
Фото: Предоставлено пресс-службой ООО "Уайт Продакт" Фото: Предоставлено пресс-службой ООО "Уайт Продакт"
Фото: Предоставлено пресс-службой ООО "Уайт Продакт"

В этой связи эксперты настойчиво говорят о необходимости вспомогательной диагностики персонала предприятий и жителей регионов, инструментом которой могут и должны стать экспресс-системы по выявлению вируса. Российские ученые добились немалых результатов в этом направлении, и они нередко превосходили аналогичные зарубежные разработки.

Подобная конкуренция вызывает разные эмоции, вплоть до негативных. Российских специалистов даже пытались упрекать в том, что они якобы монополизировали и просто закрыли российский рынок, препятствуя поступлению туда извне любых новых иностранных разработок и продуктов. Это мало соответствует действительности. Конечно, конкуренция есть, но она носит все же объективный характер. На российском рынке уже достаточно длительное время сосуществуют вместе с российскими американские, европейские и азиатские препараты, в том числе экспресс-тесты. У них разные характеристики, разные требования к ним, разные ценовые рамки, в чем, собственно, и проявляются рыночные законы и требования конкурентной среды.

Продвижение такого рода препаратов и систем на российском рынке шло с разной скоростью и динамикой, что тоже вполне объяснимо. Тем не менее ряд отечественных предприятий внедрили среди прочих, например, южнокорейские инновационные системы диагностики. Практика подтвердила, что крупнейшая биодиагностическая компания SD Biosensor производит системы экспресс-тестов, которые могут способствовать предотвращению эпидемии.

На российский рынок южнокорейские тесты вывела компания "Уайт Продакт" - официальный поставщик, а также держатель РУ (Регистрационное Удостоверение РЗН) на экспресс-тесты COVID-19. Она же и провела клинические испытания тестов на антиген и антитела в крупных российских больницах, в том числе в НИИ скорой помощи Склифосовского, где тестам были даны высокие оценки. Это был не единичный случай фактической демонстрации открытости российского рынка, после которого, кстати, критика российских фармацевтов, медиков и коммерсантов заметно поубавилась.

Южнокорейские экспресс-тесты на антиген вируса стали настоящим подспорьем и в нынешней непростой ситуации. На основе образцов мазков из носоглотки и ротоглотки человека такой тест определяет вирус с первого дня болезни практически безошибочно и не дает ложноположительных значений. Результат - через 15 минут с достаточно высокой точностью - до 92%.

Благодаря развитию рынка экспресс-систем, диагностика вируса стала мобильнее, динамичнее и оперативнее

Оценку этой методики дал Григорий Филиппов, гендиректор ООО "Корпоративный Центр Здоровья "Норникель": "Своевременное внедрение высокоточных экспресс-тестов на производстве позволило нам сохранить стабильность и непрерывность производственного процесса. Благодаря экспресс-системам SD Biosensor мы можем существенно расширить объемы диагностики жителей из регионов присутствия наших предприятий и своевременно оценить темпы распространения коронавирусной инфекции и внутри предприятия, и в регионах в целом. Мы организовали бесплатную выдачу экспресс-тестов всем прилетающим в норильский аэропорт Алыкель, что дало возможность в период массового возвращения людей из отпусков оперативно оценивать ситуацию и принимать необходимые меры".

Благодаря развитию рынка экспресс-систем, диагностика вируса стала мобильнее: взятие мазка можно организовать не только в медицинской лаборатории, но, например, в машине. Так делали специалисты клиники "Чайка", избавив клиентов от необходимости лишний раз посещать стационар.

Использование ПЦР-диагностики и экспресс-методики упростило задачу поддержания благоприятной эпидемиологической ситуации в целом ряде видов спорта. "Перед каждыми соревнованиями, - рассказала руководитель медслужбы Федерации регби РФ Екатерина Сидоренко, - мы проводим ПЦР-диагностику, а дальнейшее обследование происходит уже с помощью экспресс-тестов, в том числе южнокорейских. Федерацией было проведено более 2 тыс. исследований на выявление антигена. Каждый положительный случай подтверждался лабораторным исследованием. В нашей практике тесты SD Biosensor показали высокую специфичность и являются доступной альтернативой диагностики в местах, где невозможно лабораторное исследование".

Такими же экспресс-системами активно пользуются частные сады и школы. "В этом году, - отметила владелец Центра развития "Гусенок" Мария Звягинцева, - наши дети учатся очно. Мы периодически встречаемся с коронавирусом у детей или взрослых. Раньше мы пользовались услугами лаборатории и ждали результаты по несколько дней. Благодаря экспресс-тесту при первых симптомах недомогания мы обращаемся к собственному медицинскому персоналу, проводим исследования и в течение 5-7 минут получаем результат. В "Гусенке" мы занимаемся по интенсивной и интересной образовательной программе и не можем себе позволить остановиться и ждать несколько дней".

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