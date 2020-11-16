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16.11.2020 18:32
Рубрика: Экономика

Непаханое после

Заброшенные сельхозземли снова вернут в оборот
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 258(8312)
К концу 2030 года в оборот должно быть вовлечено 12 млн га земель сельхозназначения. Это позволит обеспечить страну продуктами, которых мы еще производим недостаточно, а также нарастить экспорт. Но эксперты рекомендуют вводить в оборот земли точечно - только там, где этого требует развитие сельских территорий и принесет наибольшую отдачу жителям и бизнесу.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Госпрограмма по вовлечению в оборот земель сельхозназначения внесена в правительство, сообщили "РГ" в минсельхозе. Поручение ускорить согласование и внесение в правительство проекта госпрограммы давал премьер-министр Михаил Мишустин в начале октября.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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Введение в оборот 12 млн га земель позволит обеспечить прирост объема гарантированного производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях к концу 2030 года почти в 2,5 раза (до 145%) по отношению к уровню 2018 года, говорится в документе. Вице-премьер Виктория Абрамченко ранее говорила, что для выполнения этой задачи предстоит провести масштабную инвентаризацию земель, выявить конкретные земельные участки, наиболее подходящие для сельского хозяйства. Вкупе с другими мерами это поможет вы­полнить задачу по увеличению производства и экспорта продукции АПК почти в два раза - до 45 млрд долларов.

В частности, залежные земли пригодились бы для производства органической продукции. И такой вопрос - о приоритетном выделении земель под органику в отдельных регионах России - недавно рассматривался на совещании в правительстве, напоминает председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. Органика могла бы потенциально "взять на себя" до 2 млн га, оценивает эксперт.

Но таких земель, пригодных для земледелия, по мнению эксперта, в России не так уж много: отдельные земли долго не использовались, и ввести их в оборот будет очень дорого. Кроме того, лакомые земли где-нибудь на юге России давно разобраны, а что можно эффективно выращивать, например, в Псковской области - большой вопрос.

Земли неспроста выпали из хозяйственного оборота, отмечает начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. В СССР фокус был на физическую доступность продовольствия, а не экономическую целесообразность ее производства.

Общая площадь земель сельхозназначения Росреестр оценивал в 382,5 млн га, а неиспользуемых - от 40 до 80 млн га

По ее оценке, самыми большими площадями брошенных земель обладает Поволжье и засушливый Юг России. Там пашня сейчас почти на 2 млн га меньше той, что была до 1990 года. "Почему трудно и не всегда экономически оправдано развивать эти территории? У них особенно высокие погодные риски, плюс удаленность районов для вывоза продукции к потребителю (внутреннему - города или районы животноводства) либо внешнему (экс­порт)", - поясняет Снитко.

По ее мнению, целесообразнее возврат в оборот земель освоенной части европейской России и регионов, где активно развивается экспортная инфраструктура. К первым можно отнести Нечерноземье, где вполне просчитываются проекты выращивания культур умеренного климата и кормовых ресурсов (например, лен, рожь, бобовые на сено). Развитие портов Каспия может повлечь за собой возврат в оборот земель Поволжья (выход к Волге для дальнейшего экспорта), где можно выращивать и традиционные для российского экспорта зерновые и масличные, оценивает эксперт.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько рекомендует делать упор на развитие сельских территорий - особенно к северу от черноземного региона, где по сути произошло аграрное опустынивание. "Но надо ли что-то на этих землях пахать и сеять - большой вопрос. Необходимо отталкиваться от потребностей каждого региона и просчитывать, принесет ли ввод земель (и под какие культуры) устойчивую эффективность", - убежден он.

Экономика АПК

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