В среду, 18 ноября, на онлайн-площадке "Российской газеты" состоится пресс-конференция генерального директора национальной платежной системы "Таможенная карта" Андрея Валерьевича Возмилова на тему: "Тенденции российского рынка ВЭД и уровень деловой активности его участников в условиях турбулентности".

В условиях пандемии COVID-19 российские предприниматели - участники ВЭД оценивают положение бизнеса у зарубежных покупателей как среднее (41%), зарубежных поставщиков - как хорошее (46%). По прогнозам на ближайшие 3 месяца присутствует единообразие - застой в деловой активности ожидается и у зарубежных покупателей (42%), и у зарубежных поставщиков (52%). До конца года каждый второй российский импортер и экспортер сектора МСП планируют сохранить текущий объем внешнеторгового оборота.

Вопросы пресс-конференции:

- Динамика объемов внешней торговли во время пандемии. Прогнозы по возвращению объемов ВЭД на докризисный уровень. Индекс деловой активности участников ВЭД;

- Актуальные инструменты поддержки участников рынка ВЭД.

Модераторы мероприятия - заместитель редактора отдела экономики и социальных проблем "Российской газеты" Игорь Зубков и обозреватель отдела экономики и социальных проблем "Российской газеты" Ирина Алпатова.

Запись конференции будет доступна на сайте "РГ" с 19 ноября.

Аккредитация представителей СМИ для участия в пресс-конференции по ZOOM по электронной почте mc@rg.ru или по телефону +7 499 257-59-79 до 18 ноября 10:00 мск.

Вопросы А.В.Возмилову по теме пресс-конференции можно присылать уже сейчас на почту mc@rg.ru до 18 ноября 10:00 мск.