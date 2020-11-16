Создана зеленая посуда, разлагающаяся за 60 дней

Китайские ученые представили биоразлагаемую посуду из бамбука и тростника - так называемую "зеленую" экологическую посуду. Она не вредит окружающей среде, ибо состоит из органических материалов и начинает разлагаться в почве уже через 45-60 дней. Тогда как замусорившие всю планету и океаны пластиковые изделия имеют период разложения до 450 лет.

Специалисты давно ищут замену удобному пластику. Новая зеленая посуда отличается от известных уже материалов, получаемых в основном в результате переработки, большей чистотой и отсутствием токсичности, сообщает журнал Matter.

К измельченным в жмых зеленым частям сахарного тростника, получаемого после переработки для нужд пищевой промышленности, добавляются длинные прочные бамбуковые волокна, а для повышения масло- и водостойкости посуды применяется лишь один химикат - экологически чистый димер алкилкетена (AKD). Соединение обеспечивает прочность продукта даже во влажном состоянии.

Как говорят сами разработчики, при производстве зеленой посуды выделяется на 97 процентов меньше углекислого газа, чем при производстве пластиковых контейнеров, и на 65 процентов меньше, чем при производстве бумажных изделий и биоразлагаемого пластика.

Кстати, в одной из крупных торговых сетей на днях появились новые пакеты для упаковки товаров: из крахмала кукурузы Он также полностью разлагается в земле.