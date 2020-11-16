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16.11.2020 17:12
Рубрика: Общество

Российские археологи нашли в Египте золото халифов

Текст: Денис Передельский
Фото: Egypt Ministry of Antiquities Фото: Egypt Ministry of Antiquities
Фото: Egypt Ministry of Antiquities

Совместная египетско-российская миссия при проведении раскопок на археологическом участке Дейр аль-Банат в египетском городе эль-Файюм обнаружила коллекцию золотых динаров, отчеканенных халифами из династии Аббасидов.

Фото: Ahmed Amin / University of Tubingen
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Краткий отчет об открытии опубликовало Министерство по делам древностей Египта. Причем оно названо самым важным в этом районе. Совместная археологическая миссия нашла весьма ценный клад.

Он состоит из 28 золотых динаров и пяти их фрагментов, которые были аналогом мелких монет. Все они были отчеканены при разных халифах из династии Аббасидов. Так, 16 золотых динаров датированы периодом правления халифа Аль-Муктадира Биллаха. Он правил с 908 по 932 годы нашей эры.

Это был багдадский халиф, вступивший на трон в возрасте 13 лет. Он с переменным успехом вел войны с соседями и подавил восстание, целью которого было возведение на престол его брата. Из-за этой борьбы казна халифа опустела, и в 932 году Аль-Муктадир был убит за воротами Багдада собственной стражей.

Сообщается, что помимо целых динаров были найдены пять их фрагментов, причем тоже отнесенных к эпохе Аль-Муктадира. В те времена это было обычной практикой. От монет откусывали кусочки, которые использовались в качестве мелочи. Также археологи обнаружили 10 динаров эпохи халифа Аль-Ради Биллаха (годы правления 934-940) и два динара времен халифа Аль-Мутасима Биллаха (годы правления 833-842).

Фото: iStock
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Все монеты в древности были уложены в полотно, которое было свернуто в рулон и скреплено глиняной печатью. На последней сохранились какие-то символы. Однако идентифицировать их пока не удалось, так как символы стерлись со временем. Возможно, расшифровать их поможет лабораторное оборудование.

Как пояснил Осама Талаат из Высшего совета по делам древностей Египта, территория, на которой был найден клад, была заселена в разные исторические периоды времени, в том числе в эллинистический, римский, коптский и исламский периоды.

Российская миссия работает в районе Дейр аль-Банат с 2003 года. С тех пор здесь было обнаружено немало древних саркофагов и мумий. Клад был найден в северной части археологического участка, который в этом году совместной египетско-российской обследовался впервые. К слову, здесь же была обнаружена целая коллекция мумий, относящихся к греко-римской эпохе.

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