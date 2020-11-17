70% российских школ продолжают учиться в очном формате

Более 70% российских школ продолжают работу полностью очно. В большинстве остальных школ применяется смешанный формат. Как правило, на дистанционное обучение переводятся только некоторые классы. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения.

При этом количество школ, полностью закрытых на карантин по COVID-19, составляет всего 33 - это порядка 0,08% от всех школ страны.

- Ситуация в системе образования остается под контролем и стабильна. В середине ноября такие меры как полное закрытие школ в связи с карантином по COVID-19 применяются точечно и гораздо реже, нежели месяцем ранее, - отметил министр просвещения Сергей Кравцов. - Сейчас мы говорим о примерно 30 школах, в октябре их было более 100. Этому способствует наша методическая работа и меры, которые применяют регионы на местах. Прежде всего, каникулярный режим, контроль за оснащением образовательных организаций всем необходимым, в определенных случаях - временное применение дистанционных технологий. Призываю региональный органы усилить контроль и наблюдение за ситуацией в каждой школе, сопровождать образовательный процесс и с точки зрения защиты здоровья всех участников и с точки зрения его качества.

В министерстве работает ситуационный центр, специалисты "горячей линии" дали уже свыше 3921 консультации. При этом 89% обращений было зафиксировано именно от родителей. Они чаще всего интересовались тем, как перевести ребенка на дистанционное обучение и нужна ли теперь медицинская справка для посещения школы. Больше всего вопросов задавали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края, Нижегородской области.

- В октябре и ноябре также увеличилось количество обращений, связанных с распространением, в том числе в родительских/школьных чатах мессенджеров, недостоверной информации о вводе постоянного режима дистанционного обучения и призывов голосовать против этого, - сообщает пресс-служба Минпросвещения. - В основном эта информация пересылается в форме баннеров, без каких-либо деталей и ссылок на нормативно-правовые акты органов исполнительной власти.

Ранее министр Сергей Кравцов неоднократно подчеркивал, что дистанционное обучение не заменит традиционный формат и общение в стенах школы. Москва и другие регионы принимают решения, касающиеся образовательного процесса, исходя из сложившейся ситуации, а также опираясь на рекомендации и требования органов здравоохранения.