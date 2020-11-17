Абитуриенты смогут подавать документы через суперсервис "Поступи в вуз онлайн"

Документы для поступления во все вузы России можно будет подать дистанционно с 2022 года.

Сделать это можно будет через суперсервис для абитуриентов "Поступи в вуз онлайн". Об этом сообщил во вторник на профессорском форуме "Национальные проекты и профессорское сообщество" руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

- Последний этап пилотного проекта пройдет с 1 сентября по 31 декабря 2021 года. А в 2022 году мы уже практически все перейдем на этот суперсервис, - заявил Музаев.

Он напомнил, что сервис был запущен в июне 2020 года и тем же летом к проекту были подключены 54 вуза. Подать документы на поступление дистанционно тогда смогли более 20 тысяч человек. В 2021 году планируется подключение 137 университетов.