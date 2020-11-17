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17.11.2020 19:25
Рубрика: Спорт

Держатся за место

"Ак Барс" одолел "Автомобилист" и остался первым на Востоке
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 259(8313)
В континентальной хоккейной лиге продолжается регулярный чемпионат.
"Ак Барс" подтвердил статус лидера Востока, уверенно обыграв на своем льду "Автомобилиста". Фото: РИА Новости

Особенно интересно следить за Востоком, где практически вровень идут сразу три команды. Две из них - казанский "Ак Барс", занимающий первую строчку, и екатеринбургский "Автомобилист" - накануне встречались очно. В случае победы уральцы могли потеснить казанскую команду с вершины, однако смены лидера не произошло. "Барсы" на своем льду уверенно "разложили" соперника - 3:0.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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У победителей помимо Михаила Глухова дублем отметился Александр Бурмистров, но главным героем матча все же стал шведский вратарь хозяев Адам Рейдеборн, который, отразив 25 бросков, сделал первый "сухарь" в сезоне.

"Для нас это хороший матч, когда ты не пропускаешь - это неплохо, - приводит пресс-служба КХЛ слова наставника "Ак Барса" Дмитрия Квартальнова. - В неравных составах забили, не пропустили. Этот чемпионат очень интересный, любая команда может обыграть любого соперника. У всех тяжелый график. Матч против "Автомобилиста" мы ждали, ребят не надо было на него настраивать. Рады за Бурмистрова, ждем и дальше от него такой результативной игры".

"Ак Барс", выиграв шестой матч из последних семи, набрал 40 очков. "Автомобилист", победная серия которого остановилась на четырех играх, остался с 37 очками.

Казанский "Ак Барс" выиграл шесть из последних семи матчей

Уже сегодня поравняться с "Ак Барсом" может другая уральская команда, челябинский "Трактор", имеющий в своем активе 38 очков. Подопечные Анвара Гатиятулина в последних 17 матчах проиграли только трижды. В числе свежих жертв "Трактора" - магнитогорский "Металлург", упомянутый "Ак Барс" и "Йокерит". А сегодняшним соперником челябинцев станет питерский СКА, который перед этим одержал волевую победу над "Салаватом Юлаевым" - 3:2. Команда Валерия Брагина уступала 0:2, но дубль Антона Бурдасова перевел игру в овертайм, а там победу армейцам принес точный бросок Владимира Ткачева.

Впрочем, даже после этой виктории СКА, идущий на втором месте на Западе с 35 очками, остается на почтительном расстоянии от лидера конференции ЦСКА. Московские армейцы, одолев ярославский "Локомотив" со счетом 3:1, набрали уже 43 балла и возглавляют не только Западную конференцию, но и сводную таблицу всей лиги. В матче с "железнодорожниками" подопечные Игоря Никитина явили образчик прагматизма: для победы им хватило всего 14 бросков в створ ворот соперника.

Фото: РИА Новости
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- Хороший соперник, организованная команда с хорошим движением, так что мы довольны победой. Не скажу, что целостная игра была с нашей стороны, но большую часть матча мы действовали хорошо, - подчеркнул главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

Из того, что достойно отдельного упоминания, выделим еще гостевую победу московского "Спартака" над "Витязем" - 3:1. "Красно-белые" набрали отличный ход, выиграв уже четвертый матч кряду. Благодаря этому спурту команда Олега Знарка идет шестой, отставая от вышестоящих московского и минского "Динамо" всего на один балл.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Ак Барс" Спортивные организации Хоккейные клубы "Автомобилист" Чемпионат КХЛ 2020/2021

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