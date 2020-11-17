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17.11.2020 00:32
Рубрика: Экономика

Аналитики спрогнозировали обвал доллара из-за вакцины от COVID-19

Распространение вакцины от коронавируса и ее массовое применение приведут к восстановлению мировой торговли и росту экономики, а также спровоцируют падение курса доллара. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные американской компании Citigroup.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
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Ее аналитики прогнозируют падение курса доллара на 20% в 2021 году, пишет РИА Новости. Еще одним ударом по американской валюте может стать мягкая политика Федеральной резервной системы США. Из-за низких ставок инвесторы будут вынуждены уйти из американских активов в международные.

Bloomberg сообщает о снижении индекса доллара к основным мировым валютам по сравнению с мартовскими пиками. Специалисты также обращают внимание на удешевление йены и казначейских облигаций.

В Citigroup считают, что у доллара есть шансы повторить путь, пройденный им с начала до середины 2000-х годов. Речь идет о многолетнем снижении курса доллара после вступления Китая во Всемирную торговую организацию, что спровоцировало волну глобализации и повысило объемы мировой торговли, оставив позади закрытую экономику США.

Экономика Финансы Валютный рынок Пандемия коронавируса COVID-19

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