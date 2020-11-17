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17.11.2020 21:16
Рубрика: Общество

Гороскоп

18 ноября - 24 ноября
Текст: Елена Шмелева
Российская газета - Неделя № 260(8314)

Овен

Творческая энергия нынешней недели позволит сделать много полезного и на работе, и в семье.

Телец

Если желаете экспериментировать с такими явлениями, как дом и семья, готовьтесь к непредсказуемым последствиям.

Близнецы

Необдуманные действия наложат отпечаток на планы, с которыми вы связывали надежды.

Рак

Избегайте крутых поворотов и резких решений в отношениях с детьми и любимым человеком.

Лев

Когда наверху штормит, рыбам лучше уходить на глубину. Ситуация изменится к лучшему на следующей неделе.

Дева

Хорошие отношения с окружающими позволят справиться с делами. Вы урегулируете материальные проблемы.

Весы

Не спешите с решениями в сфере личных отношений. Могут появиться новые возможности.

Скорпион

Не пройдите мимо нужной информации или знакомства, которое окажется полезным для вас в будущем.

Стрелец

Постарайтесь реально оценить силы и не раздавать пустых обещаний. Ваши блестящие планы могут рухнуть.

Козерог

Не лучший период для выяснения отношений с партнерами или супругом - обеим сторонам может изменить выдержка.

Водолей

Не стоит браться за серьезные финансовые вопросы, так как есть вероятность самообмана и принятия ошибочных решений.

Рыбы

Нежелание считаться с мнением людей, благожелательно относящихся к вам, может стать причиной ваших временных неудач.

Общество Ежедневник Гороскоп

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