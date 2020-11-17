Овен
Творческая энергия нынешней недели позволит сделать много полезного и на работе, и в семье.
Телец
Если желаете экспериментировать с такими явлениями, как дом и семья, готовьтесь к непредсказуемым последствиям.
Близнецы
Необдуманные действия наложат отпечаток на планы, с которыми вы связывали надежды.
Рак
Избегайте крутых поворотов и резких решений в отношениях с детьми и любимым человеком.
Лев
Когда наверху штормит, рыбам лучше уходить на глубину. Ситуация изменится к лучшему на следующей неделе.
Дева
Хорошие отношения с окружающими позволят справиться с делами. Вы урегулируете материальные проблемы.
Весы
Не спешите с решениями в сфере личных отношений. Могут появиться новые возможности.
Скорпион
Не пройдите мимо нужной информации или знакомства, которое окажется полезным для вас в будущем.
Стрелец
Постарайтесь реально оценить силы и не раздавать пустых обещаний. Ваши блестящие планы могут рухнуть.
Козерог
Не лучший период для выяснения отношений с партнерами или супругом - обеим сторонам может изменить выдержка.
Водолей
Не стоит браться за серьезные финансовые вопросы, так как есть вероятность самообмана и принятия ошибочных решений.
Рыбы
Нежелание считаться с мнением людей, благожелательно относящихся к вам, может стать причиной ваших временных неудач.