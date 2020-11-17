Новости

В ГД внесен проект о запрете на организацию митингов на иностранные средства 16:59
Центробанк дал рекомендации, как нужно разговаривать с мошенниками 16:56
Не согласных с Конституцией депутатов Госдумы призвали сдать мандаты 16:54
Гидрометцентр предупредил о метелях, сугробах и гололеде в центре России 16:46
Биткоин впервые с 2018 года подорожал на бирже до 17 тысяч долларов 16:42
Москалькова призвала зарубежных омбудсменов пройти вакцинацию от COVID 16:01
В Совфеде предложили увольнять педагогов за призывы к нарушению Конституции 15:58
В Москве завершилось прощание с Арменом Джигарханяном 15:55
В ОДКБ обсудят развитие военного сотрудничества 15:51
Беларусь приостановила диалог с ЕС по правам человека 15:46
Власти Кубани планируют вернуть курортный сбор с 2021 года 15:33
Как правильно дезинфицировать телефон 15:27
Путин охарактеризовал поведение террористов поговоркой 15:21
Госдума одобрила президентский проект о лишении полномочий парламентариев 15:20
Путин назвал успешной борьбу Китая с коронавирусом 15:18
Путин отметил стабилизацию обстановки в Карабахе 15:11
Лавров удивился призыву США прояснить ситуацию в Карабахе 15:00
ГД упростила правила предоставления инвалидам техсредств реабилитации 14:32
В Совфеде предложили запретить физлицам-иноагентам занимать должности на госслужбе 14:31
Тема коллективной безопасности обсуждалась секретарями совбезов ОДКБ 14:26
Госдума отложила компенсацию советских вкладов еще на год 14:06
В Твери умер известный физик Ростислав Гречишкин 14:00
В Кремле не рассматривают спецмеры поддержки артистов 13:48
Фальков: Студентам самим решать, оставаться ли в общежитии 13:47
Умер муфтий Ростовской области 13:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Пациентов будут выписывать из больницы после одного теста на COVID-19
Пациентов будут выписывать из больницы после одного теста на COVID-19
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
17.11.2020 16:42
Рубрика: Экономика

Биткоин впервые с 2018 года подорожал на бирже до 17 тысяч долларов

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Стоимость самой известной криптовалюты - биткоина - впервые с 2018 года превысила отметку в $17 тысяч. Об этом свидетельствуют данные крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance за 17 ноября 2020 года, передают РИА Новости.

Фото: iStock
Минфин предложил ввести в УК статью о преступлениях с криптовалютой

В ходе торгов биткоин впервые с 7 января 2018 года преодолевал отметку $17 тысяч долларов.

К середине дня, по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 15.20 по мск биткоин дорожал на 4,23%, до 16 995 долларов, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance - на 4,15%, до 16 987 доллара.

Эксперты полагают, что стоимость криптовалюты может и далее корректироваться вниз.

"После решения долгих внутренних противоречий, крипторынок в итоге преодолел психологически значимую отметку в $17 тысяч, однако, взятый рубеж пока еще не очень устойчив и в ближайшие дни вполне можно ожидать откаты в стоимости биткоина", - отметил директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин (цитата по РИА Новости).

На долю биткоина приходится примерно 65,3% всего глобального рынка криптовалют.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Виртуальные валюты

Главное сегодня

Мишустин выделил 62 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет
В Кремле осудили попытки США направить свою юрисдикцию на другие страны
Попова: В Сибири выявляются единичные новые мутации коронавируса
В России предложили ввести плановые проверки электропроводки в квартирах
Новый запуск европейской ракеты Vega закончился аварией
Родителям первенцев будут давать ипотеку под 2,9%
Коттеджей на Новый год может не остаться