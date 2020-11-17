Биткоин впервые с 2018 года подорожал на бирже до 17 тысяч долларов

Стоимость самой известной криптовалюты - биткоина - впервые с 2018 года превысила отметку в $17 тысяч. Об этом свидетельствуют данные крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance за 17 ноября 2020 года, передают РИА Новости.

В ходе торгов биткоин впервые с 7 января 2018 года преодолевал отметку $17 тысяч долларов.

К середине дня, по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 15.20 по мск биткоин дорожал на 4,23%, до 16 995 долларов, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance - на 4,15%, до 16 987 доллара.

Эксперты полагают, что стоимость криптовалюты может и далее корректироваться вниз.

"После решения долгих внутренних противоречий, крипторынок в итоге преодолел психологически значимую отметку в $17 тысяч, однако, взятый рубеж пока еще не очень устойчив и в ближайшие дни вполне можно ожидать откаты в стоимости биткоина", - отметил директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин (цитата по РИА Новости).

На долю биткоина приходится примерно 65,3% всего глобального рынка криптовалют.