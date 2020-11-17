Бюджет Союзного государства на 2021 год вышел на финишную прямую

Несмотря на сложности 2020 года, исполнение текущего бюджета Союзного государства и подготовка бюджета на следующий год прошли лучше, чем когда бы то ни было, сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота в ходе пресс-конференции в РИА Новости.

Россия и Беларусь реализуют 12 совместных программ: две из них относятся к экономическому блоку сотрудничества, три - к социальному, еще семь посвящены высокотехнологичной промышленности и оборонному комплексу. Все они продвигаются очень успешно как с точки зрения выполнения графиков, так и с точки зрения исполнения бюджета, сообщил Рапота. В этой связи без каких-то заминок прошли обсуждения бюджета на 2021 год. Бюджет ждет утверждения на Высшем Госсовете СГ, куда входят главы России и Беларуси, главы правительств и руководители палат парламентов.

Григорий Рапота также рассказал об основных успехах за 2020 год, напомнив, что главное в деятельности Союза - созидательное начало, объединение российских и белорусских предприятий для создания чего-то нового, как, например, запуск Белорусской АЭС. В сфере транспорта в СГ разрабатывается концепция строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между нашими странами. Также развивается проект "Меридиан" - автодороги из Китая в Европу.

"У нас есть замечательные примеры "вхождения" белорусских высокотехнологичных производств в РФ", - напомнил Рапота. В пример он привел белорусский холдинг "Амкодор" - один из ведущих производителей спецтехники в странах СНГ, который строит в России два предприятия. Работают СП по производству сельскохозяйственной техники в Брянской области, а в Кемеровской области организовано сервисное обслуживание БелАЗов. "Сейчас со специалистами в Росатоме и Минвостокразвития мы обсуждаем создание научного кластера в Арктическом регионе, в котором будут востребованы не только российские и белорусские технологичные наработки, но и из других стран СНГ", - рассказал госсекретарь Союзного государства.

Россию и Беларусь может соединить высокоскоростная железная дорога

Также он сообщил, что рассматривается строительство на территории Беларуси второй АЭС. "Две такие АЭС - это почти 100% электропотребления Республики Беларусь, - подчеркнул Рапота. - Это независимость от внешних источников энергии и так далее". Пока проект строительства второй АЭС находится только на стадии обсуждений, отметил он, но разговоры ведутся самым серьезным образом. Новая АЭС покроет 40% нынешнего электропотребления Беларуси.

По мнению Рапоты, именно такие проекты являются главным результатом работы Союзного государства. "Нечто ощутимое, что дает рабочие места, что дает возможности для самореализации самых разных слоев населения - и для рабочих, и для ученых, и для бизнеса. Если мы сумеем об этом правильно рассказывать, это и будет настоящее противодействие информационной войне", - подытожил Рапота в ответ на вопрос о мерах, которые в СГ предпринимают для информационной безопасности.