Бойца Яндиева, задержанного за избиение Харитонова, выпустят из ИВС

Задержанный по обвинению в избиении Сергея Харитонова Ядам Яндиев покинет изолятор временного содержания.

Ранее проведший один поединок в UFC Яндиев был задержан полицией после драки, произошедшей в пятницу в спорткомплексе "Лужники". Тогда он напал на бойца Сергея Харитонова и его друга Руслана Абдо.

По итогам нападения оба мужчины получили травмы. У 40-летнего Харитонова диагностирован перелом носа со смещением, а также другие травмы. Также сломан нос и у Абдо. Известно, что Харитонов написал на нападавшего заявление в полицию. Правоохранительные органы квалифицировали действия Яндиева по пунктам "а" и "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ.

Яндиев был задержан, но вскоре будет отпущен на свободу. Своей вины он не признал.

"За мерой пресечения в суд выходить не будут, его отпустят из изолятора под подписку о невыезде", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.