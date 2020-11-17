Болгария заблокировала переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС

Глава МИД Болгарии Екатерина Захариева заявила о невозможности начала переговоров о присоединении Северной Македонии к Евросоюзу. При этом дипломат объявила о готовности поддержать Албанию в ее стремлении вступить в ЕС.

"На данном этапе Болгария не может поддержать переговорный процесс с Северной Македонией и, как следствие, проведение первой межправительственной конференции", - подчеркнула Захариева, указав на невыполнение требований Софии о признании "исторической истины". По ее словам, Евросоюз не усилит свои позиции в случае, если государства, входящие в него, сохраняют разногласия.

Напомним, что между Софией и Скопье остается нерешенным исторический вопрос. Так, болгары настаивают на наличии у этноса граждан Северной Македонии своих корней. С этим тезисом официальное Скопье категорически не согласно.