Центробанк дал рекомендации, как нужно разговаривать с мошенниками

В случае телефонного звонка мошенников, представившихся работниками банка, лучше всего не разговаривать с ними и не давать утвердительных ответов. Об этом сказал первый заместитель главы департамента информбезопасности Банка России Артем Сычев, выступая на ежегодной конференции Ассоциации российских банков.

"Внимательно выслушать этот звонок. Повесить трубку и позвонить в банк", - приводит его слова РИА Новости.

Утвердительный ответ "да" нужен злоумышленникам для обмана банковских автоматизированных систем с голосовым интерфейсом, которых в России пока не очень много, пояснил Сычев.