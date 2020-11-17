Эксперты узнали, легко ли отремонтировать iPhone 12 mini

Авторы портала iFixit разобрали на составные части iPhone 12 mini. Самый маленький смартфон из новой линейки Apple получил в общей сложности 6 из 10 баллов в оценке ремонтопригодности.

Эксперты сделали вывод, что у гаджета можно без труда заменить монитор и аккумулятор, а также обновить большинство основных компонентов - они являются модульными и доступными для разборки.

Экспериментаторы заметили ряд уменьшенных в размере деталей. Это не только аккумулятор (несмотря на то, что он стал миниатюрнее, он получил большую емкость, чем у iPhone SE), но и другие детали. Например, Taptic Engine (встроенный моторчик), MagSafe (магнитное кольцо) и прочее.

Но есть и спорные моменты. Ремонт усложняют специализированные винты и довольно большое количество клея. Также разборке мешает гидроизоляция, но зато гаджет хорошо защищен от попадания воды.

Главный минус iPhone 12 mini - сложность со снятием стеклянной задней панели. Она очень хрупкая, поэтому менять ее самостоятельно эксперты не рекомендуют - такой ремонт может дорого обойтись.