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17.11.2020 21:14
Рубрика: В мире

Эрдоган вводит в Турции новые запреты из-за коронавируса

Текст: Константин Волков

По итогам заседания кабинета министров Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана были приняты новые ограничения для всей страны в связи с распространением коронавирусной инфекции, которые вступят в силу с 18 ноября, сообщают турецкие СМИ.

Фото: EPA-EFE/Yahya Nemah
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Как заявил Эрдоган после заседания, вводится запрет для населения выходить на улицу в выходные дни с 10 утра до 8 вечера.

Ранее введенные ограничения по выходу на улицу для людей старше 65 лет теперь также распространяется на лиц младше 20 лет.

Общественные заведения, как то ТРЦ, магазины, рестораны, кафе, парикмахерские станут работать с 10 утра до 8 вечера.

Для школьников и студентов дистанционное обучение продлевается до конца 2020 года.

Спортивные мероприятия будут проходить без зрителей.

Кинотеатры будут закрыты.

Использование игровых и спортивных площадок запрещено.

Кроме того власти Стамбула, на который приходится до половины всех случаев заболевания коронавирусом в Турции, закрывают с 19 ноября музеи и центры искусств, бассейны и спортивные площадки, кинотеатры и концертные залы.

Согласно последним данным Минздрава Турции, 11 704 человека скончались от коронавируса в Турции за все время пандемии, из них 103 человека - в течение последних суток. Всего выявлено более 421 тысячи случаев заболевания COVID-19.

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