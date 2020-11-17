Евросоюз признал тяжелейший кризис из-за вето Венгрии и Польши

Худшим кризисом Евросоюза со времен Второй мировой войны назвал еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан блокирование Венгрией и Польшей основного финансового документа ЕС до 2027 года. Они выступают против идеи о том, что в будущем выделение средств должно быть увязано с соблюдением законности, пишет газета Kronen Zeitung.

"Я настоятельно призываю государства-члены взять на себя политическую ответственность и предпринять необходимые шаги для принятия всего финансового пакета. Речь идет не об идеологии, а о помощи нашим гражданам в самом серьезном кризисе со времен Второй мировой войны", - написал Хан в Twitter.

Венгрия и Польша исполнили свои угрозы и наложили вето на финансовые рамки Евросоюза до 2027 года и связанный с ними пакет мер по восстановлению экономики, которая сильно пострадала от коронавируса. Германия, председательствующая в ЕС, информировала в понедельник, что послы обеих стран заблокировали решение. Для принятия бюджета требуется единогласное согласие всех 27 государств ЕС. Впервые в истории Евросоюза средства могут быть урезаны в крупных размерах за нарушение верховенства права. Польшу и Венгрию критикуют за то, как правительства обращаются с судебными органами, средствами массовой информации и, в некоторых случаях, с академическими кругами. Однако Варшава и Будапешт отрицают наличие нарушений.

Теперь Германия, как председатель ЕС, должна как можно скорее озвучить компромисс, полагают представители Евросовета. При этом отмечается, что механизм верховенства права поставлен на пробу. Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил о "чрезвычайно сложных переговорах". По его словам, это большая ответственность - обеспечить поступление средств, которые ждут целые страны.

Решение и ратификация необходимо для того, чтобы бюджет и согласованная программа борьбы с пандемией действительно могли финансироваться. При этом из бюджета на 2021-2027 год Венгрия должна получить 6,3 миллиарда евро, а Польша - 23,1 миллиарда.

Высокопоставленный представитель ЕС пояснил агентству Reuters, что в случае если финансовый пакет не может быть введен в действие, ЕС будет иметь чрезвычайный бюджет только со следующего года. Более того, помощь странам-членам на борьбу с коронавирусом выделяться не будет.

Такие страны, как Италия и Испания, ждут денег от нового фонда борьбы с пандемией, который должен распределить гранты и займы на сумму 750 миллиардов евро для смягчения экономических последствий пандемии. Этим летом соглашение по фонду было названо историческим.