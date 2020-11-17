Фальков: Российские вузы получат финансовую поддержку до конца года

Абсолютное большинство вузов России до конца года получат финансовую поддержку. Такую меру минобрнауки сейчас обсуждает с министерством финансов. Об этом сообщил на заседании Российского союза ректоров глава минобрнауки Валерий Фальков.

- У нас есть поручение президента, есть летний опыт, когда мы таким образом помогли части вузов. В этот раз поддержку получит абсолютное большинство университетов, - заявил Фальков. - Сейчас с минфином мы завершаем согласование по объемам поддержки. Это будет субсидия на иные цели, и ректоры смогут возместить расходы из внебюджетных источников и из средств, выделенных в рамках госзадания. В ближайшие 2 недели весь объем поддержки мы доведем до вузов.