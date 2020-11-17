Фальков: Студентам самим решать, оставаться ли в общежитии

Студенты должны самостоятельно принимать решение, оставаться в общежитиях на время дистанционного обучения или вернуться домой. Об этом заявил в ходе заседания Российского союза ректоров министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

- Решение о дистанте - это всегда каскад последствий и вопросов, в основном - о проживании в общежитиях и об оплате. Во-первых, и это важно, студенты должны самостоятельно решить: остаться в общежитии или уехать домой. Не надо прилагать особые усилия к тому, чтобы выталкивать студентов из общежитий, - подчеркнул Фальков. - Для студентов, которые остаются в общежитии, должны быть оборудованы дополнительные места для занятий и созданы условия для дистанционной учебы. Конечно, нужно освободить от оплаты за проживание тех, кто решил уехать домой, или зачесть ее "на будущее".

К каждому студенту здесь нужен индивидуальный подход, уверен министр.

- Необходимо усилить индивидуальную работу с ребятами, и университет несет ответственность даже в том случае, когда студент уехал к себе в регион, - отметил министр. - Все мы видели видео, когда студент обращался к руководству региона, сидя на березе, потому что только там ловится интернет. Когда студент уезжает, надо спрашивать, а сможет ли он учиться из дома? Где расположен дом - город или глухая деревня? Надо вести этот диалог. Мы должны разделить ответственность.