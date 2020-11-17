ФИФА объявила о переносе клубного чемпионата мира с декабря нынешнего года на февраль следующего. Место проведения при этом останется прежним: второй раз подряд турнир примет Катар.

Сборные Аргентины и Парагвая по футболу сыграли вничью в отборе ЧМ-2022 Напомним, в чемпионате мира традиционно принимают участие победители шести главных клубных континентальных турниров плюс команда от принимающей стороны. На данный момент на ЧМ квалифицировались победитель Лиги чемпионов 2019/2020 УЕФА мюнхенская "Бавария" и катарский "Аль Духаиль". А вот представители пяти других континентальных федераций, КОНМЕБОЛ (Южная Америка), КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америки), КАФ (Африка) АФК (Азия), ОФК (Океания), еще не определены. Соответствующие турниры, приостановленные из-за пандемии, завершатся в течение ближайших трех месяцев. Именно поэтому клубный ЧМ было решено перенести.