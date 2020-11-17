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17.11.2020 18:00
Рубрика: Спорт

Подножка от ковида

Форвард "Атлетико" Луис Суарес подхватил коронавирус
Текст: Илья Соболев
Форвард сборной Уругвая и мадридского "Атлетико" Луис Суарес пополнил список футболистов, заболевших коронавирусом. Очередное тестирование в уругвайской национальной команде показало также положительные результаты у вратаря Родриго Муньоса и одного из сотрудников сборной.
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
У вратаря сборной России по футболу Сафонова подозревают коронавирус

Всем троим теперь предстоит повторное тестирование, но Суарес и Муньос уже пропустили принципиальную игру квалификации ЧМ-2022 со сборной Бразилии, состоявшуюся этой ночью. Кроме того, Луис рискует не сыграть против своего бывшего клуба, "Барселоны", во встрече, запланированной на 21 ноября. За "Барсу" Суарес выступал на протяжении шести лет.

Также под сомнением участие уругвайца в домашнем матче "Атлетико" против "Локомотива" в рамках Лиги чемпионов, который должен пройти 25 ноября.

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