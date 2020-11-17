Где искать фильмы для своих родителей

К пожилым в смысле сетевого контента подход нужен не менее тщательный, чем к детям. Прежде всего потому, что людям старшего возраста волноваться вредно. А сетевой контент - чаще всего провокация: показывают то, что на телеканалах не увидишь. Зомби, вампиры, инопланетяне, хоррор и нуар... Так что бездумно советовать "подключить" старшее поколение к стриминговым сервисам типа Netflix мы не будем. Хотя бы потому, что это дорого. Правда, сервис имеет теперь русскоязычный интерфейс, что плюс. Но вы просто рискуете "потерять" близкого человека - он будет забывать есть, пить, гулять, принимать лекарства, переживать по поводу и без. Если вы решили подарить подписку на Netflix, к ней сразу подберите советы, что лучше не смотреть на нем. Скажем, сериал "Рэтчед" о губительнице-медсестре - расширенная линия персонажа из фильма "Пролетая над гнездом кукушки" - не каждый психически здоровый человек выдержит. Но посоветуем российские сервисы. Во-первых, условия подписки на них более щадящие, во-вторых, есть специальные подборки для разных людей - по вкусам и предпочтениям. Посмотрим, что есть в данном направлении у пяти ведущих онлайн-кинотеатров. И, конечно, говорим, прежде всего о недавних проектах, чтобы зрители чувствовали себя в тренде.

More.tv

Два хита последних недель. Первый - исторический норвежский сериал "Пересекая Атлантику". Он основан на реальных событиях: история норвежской королевской семьи, которая нашла убежище в Америке во время оккупации Норвегии нацистской Германией.

Еще один сериал - российский, "Гости из прошлого". Не так давно он вышел на канале СТС и тут же его можно смотреть, как теперь принято, в Сети как раз на платформе more.tv. В сериале сразу в двух временных отрезках живут герои в исполнении Юрия Стоянова, Людмилы Артемьевой, Михаила Трухина, Алексея Макарова, Сергея Юшкевича и других актеров. По сюжету в 1982 году профессор Матвей Пиотровский (Юрий Стоянов) создает машину времени и проводит научный эксперимент, в результате которого одна половина его квартиры останется в восьмидесятых, а вторая попадет в эпоху интернета. Исполнитель главной роли, ученого Матвея, Юрий Стоянов о машине времени не мечтает: "Никогда! Хотя совершил очень много ошибок и было много горя. Я такой, какой есть, потому что прожил ту жизнь, которая была. Ничего не хочу менять даже гипотетически". Но от встречи с Чаплиным, будь такая возможность, актер не отказался бы: "Я знаю о нем все. Это человек, который вообще создал кино, и мой жанр в частности".

В сериале "Гости из прошлого" герои из 1982 года переносятся в наши дни и наоборот. В главной роли - Юрий Стоянов. Фото: kinopoisk.ru

Okko

На этой мультимедийной платформе есть специальная подборка культового советского кино - от приключений Шурика и "Золотого теленка" до "Вам и не снилось" и коллекции фильмов Эльдара Рязанова. Не нужно искать - все собрано в одном месте. Множество наименований - может занять одну семью на несколько месяцев. Из новинок: библиотека сервиса недавно пополнена коллекцией концертов Юрия Башмета - Камерного ансамбля "Солисты Москвы" и Всероссийского юношеского симфонического оркестра под его управлением. В подборку также вошли документальные фильмы с участием маэстро: "10 лет, которые потрясли мир" о Зимнем международном фестивале искусств в Сочи, "Звуки во времени" и "Путеводитель по оркестру".

А еще здесь есть прекрасная коллекция с сериалами от великих режиссеров на случай, если человек вообще ни с какими мировыми сериалами не знаком. И "Новый папа" с непревзойденным Джоном Малковичем, и "Больница Никербокер", и "Большая маленькая ложь", где блистает, затмевая прочих, Мэрил Стрип... И сериал, который можно рекомендовать всем и каждому, кому за 50 и не только, - "Что знает Оливия?", где Фрэнсис Макдорманд играет немолодую женщину, которая подводит итоги своей жизни весьма необычным способом.

Для любителей искусства на Okko есть также специальная подборка. "Искусство онлайн" открывает доступ к коллекции спектаклей, концертов, виртуальных экскурсий и другого видеоконтента от ведущих культурных площадок страны. Около 300 записей доступны бесплатно, также в коллекцию входит платная подборка концертов и спектаклей от мировых звезд классической сцены. Те, кому за 65, сейчас должны оставаться дома, но даже так они смогут "посещать" театры, концерты и выставки. Например, можно рекомендовать коллекцию "Золотая Маска онлайн", где собраны лучшие спектакли. Или экскурсии по Третьяковской галерее с ее директором Зельфирой Трегуловой и... Сергеем Шнуровым.

В проекте "Новый папа" понтификов двое - опытный (Джон Малкович, на снимке) и молодой (Джуд Лоу). Фото: kinopoisk.ru

КиноПоиск

Этой осенью на платформе появился британский мини-сериал производства ВВС "Мы". Драма рассказывает о том, как супруги Петерсон, Конни и Дуглас, отправляются в путешествие по Европе: Амстердам, Париж, Венеция, Барселона... Семейную идиллию омрачает лишь один факт: за несколько дней до поездки Конни объявляет мужу о разводе. Для Дугласа эта новость становится неожиданным ударом, а поездка - последней попыткой вдохнуть новую жизнь в угасающие отношения и что-то изменить. Из проектов ВВС на КиноПоиске можно посоветовать посмотреть и сериал "Говорящие головы" - где звезды старшего поколения говорят о жизни. "Скользкий путь" - британский ответ "Карточному домику", где в главной роли, политика, выступает Хью Лорри. А также - сериал "Такая жизнь" - о четырех семьях, живущих в одном доме. Кстати, не так давно на КиноПоиске вышла российская комедия "Хэппи-энд" - отец главного героя, пожилой человек, попал в Таиланд, и у него началась новая жизнь и настоящая любовь.

О зрителях 60+ думают пока немногие онлайн-сервисы

IVI

В подписке этого сервиса теперь можно смотреть фильм "Вратарь Галактики", хотя, казалось бы, только недавно он выходил в прокат. Он рассчитан не только на детей - в нем много анимации, но подходит и для семейного просмотра, тем более что Евгений Миронов в нем играет мудрого гуру, который в течение веков отстаивает добро. У него есть соперник - также долгожитель, и именно из-за их взаимоотношений заваривается вся каша событий, происходящих в фильме.

Также в последнее время на сервисе вышли фильм "Медный всадник России" - режиссерский проект знаменитого актера Василия Ливанова. У героя финского фильма "Дед, привет!", живущего в глубинке, умерла жена. Жизнь, казалось бы, потеряла краски, но к нему приехала 17-летняя внучка София... Британский сериал "Охотник" - детектив, в котором группа опытных полицейских расследует исчезновение французской студентки и обнаруживает, что она не единственная девушка, которая исчезла.

Фильм "Вратарь Галактики" рассчитан на зрителей разных поколений. Он появился в Сети через два месяца после проката. Фото: kinopoisk.ru

Premier

Если вы на него уже подписаны, усадите смотреть ваших старших на нем все сезоны сериала "Ольга". Они точно "втянутся". И потом будут пересказывать полюбившиеся эпизоды, особенно с приключениями дедушки - папы Ольги - всей семье.