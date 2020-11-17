Глава Минобрнауки: Россия пока не готова принимать иностранных студентов

Треть иностранных студентов российских вузов сейчас находится за рубежом. Из-за эпидемии коронавируса Россия пока не готова принимать иностранных студентов. Об этом сообщил на заседании Российского союза ректоров министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

- Ситуация с вирусом кардинально отличается от той, что была еще в сентябре, - отметил министр. - Студенты из ряда стран, в том числе из стран СНГ, конечно же, хотели бы приехать, но возможности нет. Вы видите ситуацию в наших городах и крупных университетах, теперь уже и мы не готовы принимать иностранных студентов. Ситуация кардинально отличается от того, что мы имели с вами в начале сентября.

При этом министр отметил, что особое внимание нужно сейчас уделять первокурсникам-иностранцам, которые учатся дистанционно, находить для них особые подходы, чтобы обеспечить качество образования.