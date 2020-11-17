Госдума одобрила президентский проект о лишении полномочий парламентариев

Первое чтение в Госдуму прошел президентский проект об ужесточении требований к парламентариям. Документ принимается в развитие норм обновленной Конституции.

Сейчас в законодательстве уже прописано, что парламентарий может лишиться полномочий, если у него выявят наличие иностранных счетов и вкладов. Согласно предложению Владимира Путина, полномочия сенатора или депутата могут прекратить досрочно, если выяснится, что у них было иностранное гражданство или вид на жительство.

Также устанавливается, что в течение пяти лет нужно постоянно проживать в регионе непосредственно перед выдвижением в сенаторы, либо в совокупности - в течение 20 лет. Есть ряд исключений по цензу оседлости - в частности, для лиц, имеющих воинские звания высшего офицера, специальное звание высшего начальствующего состава или соответствующий им классный чин.