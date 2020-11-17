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17.11.2020 14:06
Рубрика: Власть

Госдума отложила компенсацию советских вкладов еще на год

Текст: Владимир Кузьмин

Госдума приняла во втором чтении законопроект о приостановке еще на год полной компенсации советских вкладов. Начало действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для возмещения дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, отложено до 1 января 2024 года.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Гарантии вкладов были установлены законом от 1995 года. Восстановление сбережений должно осуществляться путем перевода их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля, но законы, предусматривающие такой перевод и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не приняты. Кроме того, на погашение долговых обязательств в 2021 году потребовалось бы 48,14 триллиона рублей, в 2022 году - 50,1 триллиона, в 2023 году - 52,1 триллиона.

Из-за отсутствия законов и источников финансового обеспечения действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" приостанавливается с 2003 года.

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