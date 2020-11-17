Законопроект о совершенствовании механизмов расселения аварийного и ветхого жилья принят 17 ноября Госдумой в первом чтении. Он даст возможность привлечь частные инвестиции в расселение территорий, занятых сейчас разваливающимися домами.

Этот законопроект - прорывная идея, позволяющая решить сразу несколько проблем, с которыми сталкивается большинство российских городов, считает замглавы минстроя Максим Егоров. Программа расселения аварийного жилья идет сейчас с опережением плана. Однако в нее входят только те дома, которые были признаны аварийными до 2017 года. А к ее финалу в 2024 году будет признано аварийным еще около 15 млн кв. м жилья. К 2030 же году цифра удвоится, прогнозирует ведомство.

Ныне действующие программы помогают замедлить рост доли непригодных домов, но не остановить его, подчеркивает Егоров. К тому же ныне действующий порядок не дает комплексно улучшать облик городов. "Мы создаем новые общественные пространства, парки, скверы, набережные, точки притяжения... Но когда рядом стоят обветшалые или аварийные жилые дома, это значительно снижает общий эффект", - отмечает он. Расселение аварийных домов сегодня идет скорее "точечно", отмечают в минстрое. Это создает неудобства для жителей, не позволяет привлечь инвесторов, а также масштабно обновить изношенную на 60-70% коммунальную инфраструктуру. "У нас есть комплексные программы к развитию городской среды, к внедрению цифровых технологий в городское управление. Теперь так же комплексно мы должны заняться непосредственно и аварийными домами", - считает Егоров.

Принятие законопроекта позволит расселять не строго аварийный дом, а целый микрорайон, где среди аварийных домов и промзон (такие участки должны занимать не менее половины территории) есть и здания, не признанные аварийными.

"Если в Москве инвестор может прийти на один дом, то в регионах на одном доме эта история экономически нецелесообразна, - говорит исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта Анна Мамонова. - Формат объединения работ на одной территории в один проект создаст экономический интерес для инвесторов". Кроме того, комплексный подход удобен для жителей, подчеркивает она, все работы проводятся синхронно и не доставляют лишних неудобств.

Участки для расселения подобраны в 19 регионах

"В действующем паспорте нацпроекта внебюджетное финансирование при расселении аварийных домов составляет всего 2%. Идет колоссальная нагрузка на бюджетную систему страны", - отмечает эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. Основной тормоз для привлечения инвесторов сейчас в том, что в законодательстве нет порядка выкупа недвижимости, расположенной в границах территории, подлежащей развитию, говорит он. "Муниципалитет в рамках отведенных бюджетных лимитов из двух рядом стоящих бараков по факту признает аварийным только один, а содержание другого перекладывает на систему капремонта. В итоге получается, что ремонтируют ветхий дом с высокой степенью износа, что нецелесообразно, а муниципалитет не получает нормальный земельный участок для городских нужд", - объясняет Склянчук.

Государственно-частное партнерство - стандартная практика реализации дорогостоящих проектов во многих других странах, в числе которых США, Канада, Австралия, Южная Корея. Предполагается, что привлечение инвесторов будет возможно с использованием как конкурса, так и аукциона. Это позволит минимизировать риск участия в расселении недобросовестных застройщиков.

Преимуществом для застройщика в предлагаемом механизме является возможность заранее рассчитать примерные затраты на переселение жильцов, говорит президент Национального объединения застройщиков жилья Леонид Казинец. Сейчас этого нет, и девелоперам нужно по отдельности договариваться с каждым собственником: "Можно отселить 199 квартир в 200-квартирном доме и застрять с последней квартирой на долгие годы. Поэтому сейчас частные инвестиции в реновацию невозможны. Слишком велики риски".

Решение о "модернизации" застроенной территории будут принимать региональные органы власти. На месте сносимых домов они смогут сформировать обширные общественные пространства, предусмотреть строительство социальных объектов, развитие сферы услуг для местных жителей, создание новых рабочих мест. Эффект от программы ощутят и жители соседних микрорайонов - после модернизации территории может вырасти стоимость их жилья. "Не каждый мэр или губернатор рискнет запустить у себя подобный проект реновации. Но тот, кто это сделает, будет иметь все возможности совершить качественную революцию в градостроительной политике своих городов. Надо дать смелым инструменты, они им сегодня очень нужны", - считает первый зампредседателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

Окончательное решение о переселении будут принимать жители. У проживающих в ветхом жилье будет возможность проголосовать, вступать или нет в программу. Необходимо, чтобы две трети жильцов одобрили эту идею. Сейчас решение о реконструкции дома должны принимать 100% собственников, отмечает зампредседателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев. Снижение количества голосов "за" позволит большинству жильцов не идти на поводу у меньшинства, которое зачастую "всегда против всего", отмечает он. Предусмотрена возможность выхода дома из программы, если часть жильцов изменит решение.

Кроме того, жители будут голосовать и на стадии публичных слушаний. То есть фактически существует сразу два барьера, которые дадут им возможность повлиять на решения о развитии района.

Опасения, что ради "лакомого" куска земли в центре города будут сноситься и вполне крепкие дома, необоснованны, считает Казинец: "Невозможно представить ситуацию, чтобы более 70% жителей современного, "крепкого" дома проголосовали за расселение".

Законопроект также дает механизмы по ликвидации самостроев и объектов, не соответствующих градостроительному регламенту, что поможет урегулировать множество конфликтов, добавляет директор АНП "Национальный Жилищный Конгресс" Татьяна Вепрецкая.

Жителям, которые согласятся на участие в программе, предполагается давать равноценную либо равнозначную компенсацию - либо деньгами (размер возмещения будут рассчитывать по рыночным ценам), либо жильем. Это уточнят ко второму чтению законопроекта. Работа над документом еще далеко не закончена. "Мы ни в коем случае не собираемся отказываться от приоритета права собственности и жилищных прав граждан", - подчеркивает Пахомов. Ко второму чтению должны быть доработаны критерии включения в программу как многоквартирных, так и индивидуальных домов, гаражей, дач, считает Вепрецкая. Особое внимание должно уделяться жителям домов, которые попали в программу, но не являются ветхими и аварийными, так как их мотивация на обновление может обоснованно отсутствовать. "Для них нужно предусмотреть дополнительные гарантии", - говорит Вепрецкая.

"В 19 регионах есть перспективные участки, на развитие которых могут быть заключены договоры развития застроенных территорий, здесь можно отметить активную работу региональных властей в Республике Марий Эл, Забайкальском крае, Нижегородской и Липецкой областях. В частности, один из проектов по комплексному развитию территорий может быть реализован в городе Йошкар-Ола", - сообщил первый заместитель гендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин.

Прямая речь

"Согласно национальным целям мы должны за 10 лет поставить один миллиард квадратных метров жилья… И каждый пятый квадратный метр жилья в стране в течение этого срока должен стать новым", - сказал депутатам зампред правительства Марат Хуснуллин. Он подчеркнул, что данный законопроект - это один из важнейших элементов комплексного плана. "Когда мы обсуждали этот проект, все губернаторы выступили "за", - напомнил он и особо подчеркнул, что регионы будут сами определять территории для комплексного развития.