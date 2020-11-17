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17.11.2020 14:11
Рубрика: Власть

Госдума проголосовала за продление дачной амнистии во втором чтении

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который продлевает "дачную амнистию" на пять лет - до 1 марта 2026 года, а также расширяет ее.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Дачная амнистия", которая действует уже 14 лет (с 1 сентября 2006 года), позволила в упрощенном порядке оформить права на 14 млн объектов недвижимости: дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, гаражи, бани и т.д.

Фото: iStock
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Однако отдельные положения "амнистии" должны были закончить свое действие 1 марта 2021 года. Это касается нормы об упрощенном порядке оформления прав на жилые и садовые дома, расположенные на садовых земельных участках. После этой даты о начале и завершении строительства домов пришлось бы уведомлять власти и ждать согласований.

Еще больше процедура усложнилась бы для тех граждан, которые начали строительство дома до вступления в силу уведомительного порядка (до 4 августа 2018 года) и не получили разрешение на строительство. После 1 марта 2021 года они смогли бы оформить свои права только в судебном порядке. И то, понадобилось бы доказать, что дом не нарушает строительных норм и не является самовольной постройкой.

Поддержанный во втором чтении законопроект на пять лет продлевает срок упрощенного порядка оформления прав граждан на дома (как индивидуальные жилые, так и садовые), возведенные на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства.

При этом положения об упрощенном порядке регистрации прав предлагается распространить на владельцев домов, расположенных на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта. Таким образом, "амнистия" расширяется.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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Особо отмечается, что индивидуальный жилой дом или садовый дом должны соответствовать параметрам, определенным Градостроительным кодексом РФ (в частности, количество надземных этажей - не более трех, высота - не более 20-ти метров). Это сделано с целью исключения случаев строительства объектов, не соответствующих установленным требованиям, пояснили в Госдуме.

"Амнистировать" будут при наличии права на земельный участок - на основании технического плана и декларации, составленной владельцем объекта недвижимости. Все необходимые документы он сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно.

Также проект продлевает на те же пять лет возможность направления уведомлений о строительстве жилых домов, строительство которых было начато до 4 августа 2018 года.

Фото: iStock
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Эти нормы послужат мотивацией для граждан к возобновлению строительства жилых домов и позволят без лишних сложностей оформить свои права на строящуюся недвижимость, считает глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (один из авторов проекта). Он отметил, что законопроект призван защитить права граждан на жилую "дачную" недвижимость и положительно скажется на динамике развития индивидуального жилищного строительства в целом.

Третье чтение предполагается 18 ноября.

Власть Работа власти Госуправление Экономика Недвижимость Земля Законодательная власть Госдума Все о "дачной амнистии"

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