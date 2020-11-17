В среду депутаты Госдумы рассмотрят проект необычного закона - о федеральной территории "Сириус", которая будет жить по своим правилам, со своим уставом, публичной властью и собственным бюджетом. Словом, это первая в России самоуправляемая территория.

У федеральной территории "Сириус" будут свой бюджет и имущество. К ней отойдут, в частности, олимпийские объекты, построенные в 2014 году. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Законопроект подготовили сопредседатели Рабочей группы по поправкам в Конституцию - председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. О том, для чего это нужно и какие новации содержит этот эксклюзивный правовой акт, Павел Крашенинников рассказал "Российской газете".

Павел Владимирович, как будет устроена столь непривычная пока для нас "терра инкогнита", напоминающая государство в государстве?

Павел Крашенинников: В соответствии с Конституцией РФ у нас существуют разные уровни публичной власти: федеральный, региональный и муниципальный. Летом на всероссийском голосовании были приняты поправки в Основной Закон. Ими закреплено в ст. 67 положение о том, что в Российской Федерации могут быть созданы федеральные территории. Организация публичной власти на таких территориях устанавливается федеральным законом. Речь идет о территориях, которые в силу специфики требуют особого управления. Я не соглашусь, что это государство в государстве. "Сириус" не станет закрытым городом. Скорее наоборот - ресурсы территории будут работать в интересах граждан всей страны. Конечно, это достаточно новое для нас явление. Но во многих странах подобные образования существуют.

Я уверен, что эта новация даст большой толчок развитию экономики, культуры, образования, туризма.

Планета Сириус - одна из самых ярких звезд на небе, с ней связано немало мифов и легенд. Когда же вспыхнет земная звезда с таким названием?

Павел Крашенинников: Она уже горит! "Сириус" по инициативе президента РФ В.В. Путина открылся в Сочи в 2015 году. Его основная цель - выявление и поддержка талантливых детей со всей России. За эти годы выпускниками стали более 40 тысяч ребят, в том числе дети с выдающимися способностями.

Сейчас это городской округ площадью 1400 гектаров и населением 12,5 тысячи жителей на побережье Черного моря. Здесь есть Олимпийский парк и спортивные объекты, отели, медицинский центр, свой вокзал. Наследие Олимпиады - это не только воспоминания (что тоже очень важно для нас и для подрастающего поколения).

Это будет кластер науки, культуры и личностного роста. Именно здесь будут испытываться различные технологии, чтобы затем внедрять их по всей стране

Но также важно суметь использовать объекты и инфраструктуру для движения вперед.

С принятием закона "Сириус" получит статус федеральной территории.

Чтобы долго не объяснять, для чего это нужно, сошлюсь на текст законопроекта: в целях обеспечения комплексного социально-экономического и инновационного развития данной территории, создания благоприятных условий для выявления и развития талантов, реализации приоритетов научно-технологического развития России.

Иными словами, это будет кластер науки, культуры и личностного роста, научный и образовательный центр.

Именно здесь будут испытываться различные технологии, чтобы затем внедрять их по всей стране.

"Сириус" как школа талантов работает уже пять лет. Ее прошли более 40 тысяч детей. Время, проведенное в "Сириусе", они никогда не забудут. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Новые решения всегда связаны с ломкой привычного, самолет появился вопреки очевидной, казалось бы, истине, что "рожденный ползать летать не может". Закон дает первопроходцам право на выход за общепринятые рамки?

Павел Крашенинников: Законопроект предлагает установить правовые основы функционирования федеральной территории "Сириус", отличные от обычных образований. Органы управления будут наделены на своей территории достаточно широкими полномочиями. Это позволит им принимать оперативные решения, что поможет открывать новые возможности для развития прорывных инноваций в образовании, науке, медицине. Это несомненное преимущество такой модели управления.

Кто и как будет управлять федеральной территорией?

Павел Крашенинников: Предлагается определить базовые признаки федеральной территории как публично-правового образования. Это, прежде всего, самоуправление. "Сириус" будет иметь самостоятельные органы публичной власти. На них возлагаются отдельные полномочия федеральных государственных органов и органов государственной власти субъектов РФ, а также полномочия органов местного самоуправления. Специфика этих полномочий должна обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие территории, включая нормальную жизнедеятельность проживающих на ней граждан.

"Сириус" будет иметь самостоятельные органы публичной власти. На них возлагаются отдельные полномочия федеральных государственных органов

Коммунизм в отдельно взятой деревне оказался утопией, а эксклюзивное развитие экономики требует свободы выбора и собственных денег. У "Сириуса" все это будет?

Павел Крашенинников: Важная составляющая деятельности территории - экономическая самостоятельность. Указывается, что федеральная территория имеет собственный бюджет, а также имущество и имущественные права. Они, в том числе, передаются ей Российской Федерацией, Краснодарским краем и муниципальным образованием городской округ город-курорт Сочи. В частности, к ней отойдут те самые олимпийские объекты, построенные в Сочи для Олимпиады 2014 г. В отношении этих прав и имущества органы публичной власти "Сириуса" наделяются полномочиями собственника.

Какие органы будут сформированы в системе публичной власти "Сириуса"?

Павел Крашенинников: Систему органов публичной власти федеральной территории будет представлять триада: представительный орган в лице совета, глава федеральной территории "Сириус" как высшее должностное лицо и администрация в качестве исполнительно-распорядительного органа. Совет федеральной территории формируется сроком на пять лет в составе 17 членов. Из них 9 человек избираются населением территории в соответствии с законодательством РФ о выборах, по 3 члена назначаются президентом РФ и правительством страны и 1 человек назначается губернатором Краснодарского края.

Каким статусом будут обладать эти люди - избранные и назначенные?

Павел Крашенинников: Должность члена совета относится к государственным должностям Российской Федерации. Законопроект указывает, что членом совета может быть гражданин РФ, не имеющий гражданства иностранного государства или вида на жительство, либо иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства. Организацию деятельности совета осуществляет его председатель, избираемый из состава совета. При этом глава федеральной территории не может одновременно быть председателем совета. Как высшее должностное лицо он возглавляет администрацию. Глава не назначается, а избирается советом по представлению президента РФ на срок до 5 лет. К нему предъявляются особые требования: помимо запрета иностранного гражданства для кандидата на эту должность устанавливается возрастной ценз - не моложе 30 лет.

Павел Крашенинников подчеркивает, что самоуправление - базовый признак федеральной территории. Фото: Сергей Куксин/РГ

У федеральной территории особый статус, но она - в составе страны. Не войдут ли ее порядки в конфликт с российскими законами?

Павел Крашенинников: Предлагается система правового регулирования, включающая, конечно же, нормативные правовые акты Российской Федерации, а также акты Краснодарского края и федеральной территории "Сириус" - с учетом особенностей, которые будут установлены федеральным законом. В этой системе актов важное значение имеет устав, утверждаемый советом. Сам устав и изменения, вносимые в него, до утверждения советом "Сириуса", должны быть согласованы с правительством РФ. Иные нормативные правовые акты органов публичной власти "Сириуса" издаются в форме решений совета и постановлений главы федеральной территории. В частности, для создания благоприятных условий для научно-технологического развития возможно специальное регулирование в технической области, а также в рекламной, градостроительной, медицинской, образовательной и иной деятельности.

Всякое новое дело требует, как правило, наладки, а порой и корректировки. Законопроект не исключает такую возможность?

Павел Крашенинников: Важно, что предусматривается 5-летний переходный период, в течение которого будут оперативно решаться возникающие вопросы.

Мы рассчитываем, что в итоге предусмотренные законопроектом изменения позволят создать условия и механизмы для успешного развития научно-технологической деятельности "Сириуса", а также для расширения доступа граждан и юридических лиц к участию в перспективных образовательных, научных и научно-технических проектах. Особое внимание будет уделено развитию умного туризма для детей и взрослых, которые хотят пройти образовательные программы. Они разрабатываются с учетом разных возрастов, интересов и уровня подготовки гостей.