ГД упростила правила предоставления инвалидам техсредств реабилитации

Инвалиды смогут получать технические средства реабилитации (ТСР) по месту фактического проживания. Это предусмотрено предложенным депутатами "Единой России" законопроектом, который во вторник прошел в Госдуме второе чтение.

Документ упрощает правила предоставления инвалидам технических средств реабилитации. К ним относятся коляски, трости, абсорбирующее белье и слуховые аппараты. Во втором чтении поправкой к законопроекту была установлена возможность получения средств реабилитации не только по месту жительства, но и по месту пребывания, фактического проживания.